García Page vuelve a rechazar los indultos: "Que no se convierta en un calvario para todos los españoles"

Emiliano García Page ha vuelto a mostrar su rechazo a conceder el indulto a los políticos catalanes condenados por el procés. El presidente de Castilla-La Mancha asegura que "los independentistas son independentistas, no actúan de independentistas. No sé en qué momento tendrá que decírseles con claridad desde las instituciones del Estado, una vez más, que esos objetivos son inviables".

El dirigente socialista, único que mantiene en público su oposición a la medida de gracia que el Gobierno ha concedido este martes en el Consejo de Ministros con el informe favorable del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campos, ha afirmado en rueda de prensa que "estoy totalmente en contra" de la medida.

García Page ha querido decir con mucha claridad que "seguiré en la brecha contra todo tipo de egoísmo. Si el egoísmo procede de un independentismo que busca amparar privilegios, mal negocio para todos porque además no tiene posibilidad. Me gustaría que el camino que hay que recorrer en los próximos tiempos no se convierta en un calvario. Sobre todo en un calvario para todos los españoles".