García-Page, sobre el último barómetro que arroja un 28,5% de voto para el PSOE: "Yo firmaría el CIS"

Ve a Felipe González como un "líder en mayúsculas, un icono y un GPS" y cree que no ha acudido al Congreso obligado

El presidente del Gobierno de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado a su llegada al Congreso del PSOE que "firmaría" los resultados que arroja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que vuelve a situar al PSOE a la cabeza, con una estimación de voto del 28,5%, pero con el PP a seis puntos, con un 22,1%.

Así se ha pronunciado García-Page a su llegada a València, donde participa este sábado en el 40 Congreso Federal. También preguntado por la valoración de la líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, --a una décima de Pedro Sánchez-- ha señalado: "Durante muchísimo tiempo, Mariano Rajoy fue el líder menos valorado y fue presidente del Gobierno muchos años".

Preguntado por otro expresidente del Gobierno, Felipe González, le ha calificado como un "líder en mayúsculas, un icono y un GPS, un buen orientador al que hay que escuchar siempre para ver por dónde tirar". "Yo por definición siempre le escucho, tiene un sistema de orientación extraordinario", ha agregado.

Así, ha considerado que González, pese a sus diferencias con Sánchez, no ha acudido al Congreso obligado: "No creo que se deje Felipe, me da la impresión de que va donde quiere".

Para Page, "las críticas y comentarios forman parte del metabolismo del PSOE", pero que a González y Sánchez les une "una visión socialdemócrata del país y el empeño en que las cosas vyaan bien".