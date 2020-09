García-Page, el presidente que habló del coronavirus como una gripe y dejó cerrado el hospital de Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, provocó el pasado miércoles un auténtico conflicto la Comunidad de Madrid y con su Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. El líder socialista culpa del "80 por ciento de los casos" de todos los que tuvo Castilla-La Mancha a "la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid" y considera que a la región le irá "bien o mal" en función de que "se controle o se descontrole" la comunidad vecina.

García-Page adelantó que el Gobierno regional ha acordado solicitar rastreadores al Ejército, "sin urgencias, sin prisa", con el objetivo de no "descuidar nada" ante el avance de la covid-19. En concreto, Page informó de que el Gobierno regional ha solicitado al Ejecutivo central que "empiece a preparar un contingente de entre 400 y 600 rastreadores posibles, dependiendo del Ejército", para que la región esté prevenida ante "el efecto Madrid". No es la primera vez que el presidente autonómico de Castilla-La Mancha hace unas polémicas declaraciones sobre la pandemia, que ha dejado unos números catastróficos en la región manchega durante los últimos meses.

'Bronca' con el rector por el cierre de las aulas en marzo

Pocas horas antes que el Gobierno de Pedro Sánchez decretase el estado de alarma, el líder socialista hablaba del coronavirus como una simple gripe: "Llamo a la responsabilidad a todos los sectores para que nos tomemos esto como es: una gripe que tiene consecuencias, pero que tiene tratamiento desde el punto de vista sanitario y que tiene atención y que puede generar una dinámica absolutamente desbocada en el Empleo y en la Economía en España que nosotros no queremos propiciar".

El cierre de las aulas también provocó unas polémicas declaraciones de Emiliano García-Page, apuntando directamente a la decisión del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, de cerrar un día antes del decreto del Estado de Alarma las aulas de la universidad autonómica: "Es de la última institución en España que me lo esperaría, aunque solo fuera porque tenemos dos facultades de Medicina que nos cuestan a Castilla-La Mancha. Me molesta mucho como presidente porque a lo mejor sería hora de obligar a que los profesores que dan clase en la Universidad vivieran en Castilla-La Mancha. Una cosa es la autonomía y otra cosa es ir por libre".

La definición de las residencias

Otras curiosas declaraciones de Emiliano García-Page durante la pandemia han sido las referidas a las residencias de ancianos, las cuales han presentado cierto nivel crítico en algunos momentos de la pandemia. Estas declaraciones fueron pronunciadas a mediados del mes de abril, cuando más de 11.000 personas habían perdido la vida en estos centros de asistencia: "El problema no está en las residencias. No nos engañemos. En las residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche. En las residencias está la gente que está muy malita".

Castilla-La Mancha era una de las Comunidades Autónomas con una situación más preocupante. El 35% de los fallecidos en la región lo habían hecho en residencias. 636 los ancianos habían muerto en un mes y eran 3.028 los que, hasta el momento, habían dado positivo en coronavirus. En total, 211 residencias de la región estaban afectadas por la pandemia.

Page intentó quitarle importancia a estas terribles cifras porque según él las personas mayores también pueden morir de un catarro: "Por la Ley de Dependencia, las residencias acogen a gente que casi no se puede mover, a gente que tiene 80 y 90 años. Gente que en condiciones normales una gripe la hubiera hecho fallecer".

La situación al límite de Castilla-La Mancha

En cuanto al número de positivos y fallecidos, la situación de Castilla-La Mancha ha sido complicada durante todo el estado de alarma. Situándose entre las principales comunidades autónomas en niveles de incidencia. En total se han registrado 25.192 positivos y el número de fallecidos asciende hasta los 3.048, siendo la tercera región con más defunciones por culpa de la pandemia.

A los números y a las polémicas declaraciones hay que añadir también la cuestión del nuevo hospital de Toledo, preparado para abrir durante el estado de alarma y a menos de 40 minutos del centro de Madrid. Unas infraestructuras privilegiadas para haber dado cobertura a la región vecina, con 853 camas y 25 quirófanos, pero que el Gobierno de Emiliano García-Page decidió mantener cerrado y sin poner fecha a su inauguración.