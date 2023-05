García-Page: "No me planteo cuántos son de los míos. Quiero convencer a la gente de que yo soy de los suyos"

Se rodea de dos candidatos del PSOE, ex dirigentes de Cs, que ensalzan el ofrecimiento de los socialistas para incluirles en su proyecto

El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que su planteamiento no pasa tanto por saber cuántas personas de su partido le van a apoyar, sino por convencer "a toda la gente" con la que habla de que él es la opción política a elegir el 28 de mayo, aunque no compartan su manera de pensar en "todo". "No me planteo cuántos son de los míos. Quiero convencer a la gente de que yo soy de los suyos", ha remarcado.

Así lo ha expresado en un acto en Cedillo del Condado, acompañado del alcalde del municipio y candidato socialista a la reelección, Luis Andrés Martín, que fue diputado por Ciudadanos, y de la candidata del PSOE a la Alcaldía de Sayatón (Guadalajara), María Ángeles Rosado, exdiputada nacional de la formación naranja.

Se ha mostrado orgulloso de poder incluir a mucha gente en el ámbito de Ciudadanos, ensalzando la negociación en el Parlamento regional con diputados de esta formación, terminando la legislatura con el 70% de decisiones tomadas de las Cortes "sin ningún voto en contra o con unanimidad".

"Hay muchos valores que podemos compartir aunque tengamos opiniones diferentes o los votos sean distintos. No estamos para romper, ni destruir, ni recortar, estamos para intentar sumar", ha aseverado.

En este punto, ha valorado la figura de Yolanda Díaz deseando que logre "consensos", recalcando que conoce a "mucha gente de 'Sumar' que merece la pena y que son útiles" y apostando por tener "una actitud incluyente en todo momento" aprovechando la valía de las personas a "título individual". También ha reconocido que "captar a gente independiente" es difícil y que el PSOE se ha "empezado a ensimismar", una actitud que debe dejar atrás.

Se ha preguntado cuántos piensan como él de los que vayan a apoyarle, señalando que quizá no compartan sus ideas al cien por cien y mostrándose convencido de que "la unidad es el camino más directo para alcanzar el éxito".

Así, ha abogado por proponer ideas, pero no para utilizarlas "como arma arrojadiza en contra de la otra mitad" sino para emplearlas en avanzar.

Para apoyar este argumento, ha tirado de referencias históricas como Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, que "fue militante de Juventudes Socialistas" o de Felipe González, que logró incorporar una gran cantidad de dirigentes de Unión de Centro Democrático (UCD).

"ZONA DE DESBORDAMIENTO"

Tras presumir en Cedillo de datos de empleo, de producción industrial y de servicios públicos, lo ha definido como una zona pegada "al epicentro del crecimiento económico, que recibe desbordamiento de buena parte de Madrid", y que vienen a Castilla-La Mancha porque no se pueden permitir el lujo de vivir en la comunidad vecina.

Y es la Administración regional, ha señalado, la que tiene que facilitar servicios, como la construcción de colegios, poniéndose como reto que se hagan 20 centros nuevos más en los próximos cuatro años. En este punto, ha reconocido la labor de buen alcalde de Martín, que también ha reclamado uno para el municipio, y cuya licitación ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

También ha tenido palabras para la candidata de Sayatón por defender la ley de despoblación, y por trasmitir "convicción y autenticidad" en un pueblo de 50 habitantes.

LOS SÍES DE CS AL PSOE

Por su lado, María Ángeles Rosado ha explicado por qué dijo que sí al PSOE para integrarse en sus listas: por "utilidad y responsabilidad para mis vecinos, porque tenemos a un cacique con mayúsculas". Y la segunda, "por utilidad a mi familia", ha afirmado.

De su parte, Luis Andrés Martín ha augurado "un cambio de ciclo en Cedillo y en toda la Sagra" y ha abogado por darle un "impulso a la logística y las energías renovables", acabando con el "problema de viviendas inacabadas, vandalizadas y ocupadas".

Al acto han asistido 200 personas, entre ellas Concha Chapa, actual concejala del Ayuntamiento de Madrid, natural de Alcázar de San Juan, una de los concejales de Ciudadanos en el Consistorio madrileño que se desmarcaron del proyecto de la vicealcaldesa Begoña Villacís. También han estado presentes más de 20 candidatos que provienen de las siglas de Ciudadanos, tal y como señalan fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha.