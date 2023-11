García-Page felicita a Sánchez tras su investidura y le desea suerte

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, ha felicitado a Pedro Sánchez tras ser investido presidente del Gobierno este jueves y le ha deseado suerte, al tiempo que ofrece la colaboración de su comunidad para construir un país "con más igualdad entre los españoles".

En un mensaje personal que ha mandado a través de mensajería instantánea, el presidente castellanomanchego ha dicho a Sánchez que puede "contar con Castilla-La Mancha para construir un país con más cohesión, más igualdad entre los españoles y más avanzado", según han informado a EFE fuentes de la Presidencia regional.

García-Page, que ha manifestado su posición contraria a la amnistía de los dirigentes del 'procés', no ha acudido a la investidura de Sánchez, ya que no fue invitado. No obstante, el candidato socialista expresó ayer, en la primera sesión del pleno, su "afecto y respeto" por el presidente de Castilla-La Mancha.