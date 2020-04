García-Page advierte de que "no es lo mismo no suspender a nadie a que todos saquen la misma nota"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "el aprobado general como tal" a todos los alumnos "no lo defiende nadie". "No es lo mismo no suspender a nadie a que todo el mundo saque la misma nota. La misma nota todo el mundo no puede ser", ha subrayado el dirigente socialista.

En una entrevista en el programa 'Cuatro al día', García-Page se ha referido de este modo a la reunión que este miércoles ha mantenido la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con los consejeros autonómicos del ramo y donde se habría tratado esta cuestión.

García-Page no es partidario de considerar que este mes ha sido un mes perdido. "No es así", ha dicho. "No es un mes normal, no es un mes programado o previsto, pero yo sí que creo que ha sido un mes en el que los alumnos, docentes y padres han estado rindiendo".

Sí que ha admitido que es "muy difícil" evaluar lo que se ha trabajado en un mes porque no ha habido trabajo presencial, algo que "es determinante", y además es "complicado" hacer exámenes en Internet porque "te lo puede hacer el vecino", ha afirmado.

Dicho esto, ha defendido que la mayoría de los docentes tienen mecanismos suficientes como para poder sacar "una conclusión" y ha reconocido que el problema está en los alumnos que están a punto de cambiar ciclo y los que van a pasar a la Universidad, que sí que necesitan de una nota concreta para optar a un título u otro.