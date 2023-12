García Ortiz defiende a los fiscales ante las acusaciones de 'lawfare': Actuaron con "absoluta imparcialidad"

Avisa de que no tomará postura en cuestiones "estrictamente políticas"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves el "trabajo diario de todos los fiscales" frente a las acusaciones de 'lawfare' que han tenido lugar en las últimas semanas, al tiempo que ha recalcado que los miembros del Ministerio Público "han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad".

Así se ha pronunciado durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso para someterse al examen de idoneidad en la Cámara Baja tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección, pese a haber sido cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo (TS) por "desviación de poder" y haber recibido un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García Ortiz ha aprovechado el inicio de su intervención para recordar la carta que dirigió el pasado 16 de noviembre a todos los integrantes de la Fiscalía. "Defendí explícita y públicamente la autonomía de los fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas. Y lo he reiterado en diferentes ocasiones en actos propios del Ministerio Fiscal", ha dicho, en referencia al pronunciamiento que efectuó ayer mismo en el Pleno del Consejo Fiscal.

El órgano consultivo del Ministerio Público acordó por unanimidad amparar a los fiscales del 'procés' frente a las acusaciones por supuesto 'lawfare', si bien varios vocales se desmarcaron de la declaración institucional al verla insuficiente.

NO TOMARÁ POSTURA EN CUESTIONES "POLÍTICAS"

"Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho", ha dicho, al tiempo que ha avisado de que no se pronunciará sobre asuntos políticos.

"No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos --la de todas las ciudadanas y ciudadanos-- tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad", ha explicado.

En este sentido, ha incidido en que no pretende ser un "comentarista de la actualidad política o judicial". "Si el fiscal general del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional", ha asegurado.

A su juicio, "nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales". "Un comentario u opinión realizado al margen de los mecanismos estatutarios que tiene la estructura de la Fiscalía supone asumir un modelo en el que la mera voluntad del Fiscal General se impone a la arquitectura de toda una institución con relevancia constitucional", ha añadido.

García Ortiz fue designado para el puesto por primera vez el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud. El pasado 28 de noviembre, el nuevo Gobierno de coalición decidió proponerle para la reelección.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))