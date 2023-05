García niega "presiones" a médicos para limitar agendas y dice al PSOE "no llegarles a la suela del zapato" en sanidad

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha dicho en el Parlamento que "no presionan a los facultativos ni a ningún otro empleado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que renuncien o acepten cualquier condición en su puesto de trabajo", toda vez que ha reprochado al PSOE que vengan al Pleno "a compararse con ellos" cuando "no nos llegan ni a la suela del zapato" en la gestión en sanidad.

Así ha respondido la consejera a la pregunta planteada en el Pleno por el socialista Víctor Manuel Torres, quien durante su intervención ha recordado que el pasado 25 de enero se anunciaba que el SAS llegaba a un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para limitar las agendas de los facultativos en primaria. Pero ahora, añade, el SMA "denuncia presiones para incumplir ese acuerdo, hablando incluso de coacciones", y como "no reconozco en usted esa actitud de matonismo ni de coacciones, me gustaría que nos aclarase que ha pasado con esta situación".

Torres, ha recordado que la consejera reconocía en la pasada comisión del 19 de abril que "no había sido afortunado el documento que se había mandado a los distritos" para que los profesionales dejaran constancia de si decidían voluntariamente no modificar sus agendas y ha criticado que lo justifique "como una muestra de la libertad en la que cree el PP". "Seguramente es misma libertad en la que cree Díaz Ayuso, de la que están últimamente copiando todo", ha manifestado.

Esa libertad, ha continuado, "no es la libertad que creen que tienen para que la sanidad andaluza esté peor que nunca; no es la libertad para tener las listas de espera en primaria, quirófanos y especialidades peores de España; y no es la libertad que se toman para todavía no decir nada a los 11.000 profesionales sanitarios pendientes de la renovación de sus contratos". "Eso no es libertad, eso es una vergüenza, la suya y la del Gobierno de Moreno", ha remarcado el diputado socialista.

Ante estas afirmaciones, García ha mostrado su sorpresa porque "vienen a describir en este Parlamento lo que ustedes hacían", con "listas de espera insoportables o no pudiéndose medir la demanda en primaria porque no se medía", mientras que ahora hay "lista con 80 días menos esperando, 4.000 millones más en sanidad, 30.000 profesionales más o dos acuerdos en mesa sectorial con 170 millones de mejores laborales".

"Nos alegramos de lo que hacemos y no nos avergonzamos de nada, y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho en cuatro años, mejorar y garantizar la sanidad pública andaluza", y eso se hace "con presupuesto, pasando del 6,1 al 7,4%, con mejoras a los profesionales o tecnologías que algunas provincias no conocían". "Ahora ustedes van a venir a compararse con nosotros, perdonen pero no nos llegan ni a la suela del zapato", ha afirmado contundente.

"Aplíquense que les queda por delante un tiempo suficiente para ver lo que hacemos, cómo trabajamos con los profesiones, cómo seguimos en mesa sectorial negociando con los sindicato nuevas mejoras salariales, y verán cómo vamos a transformar la sanidad pública en Andalucía, para garantizar el servicio público". "No tengan temor ninguno, confianza total como hasta ahora la han tenido los andaluces", ha concluido la titular de Salud.