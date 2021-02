García-Margallo critica las palabras de Iglesias contra la democracia y cree que tendrán repercusión exterior

El exministro de Exteriores y actual eurodiputado del PP, José Manuel García-Margallo, ha dicho este viernes que es “muy grave” que un vicepresidente ponga en duda la calidad democrática de su país, ya que sus palabras tendrán repercusión en el exterior y ponen en peligro la llegada a España de fondos estructurales de la UE.

“Las ‘boutades’ en el interior tienen arreglo, pero, cuando se leen en el exterior, no tienen arreglo”, ha asegurado García-Margallo en una entrevista con Efe sobre las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la calidad de la democracia española, que el Gobierno considera un exceso propio de la campaña electoral.

Para García-Margallo, la gravedad reside en que en estos momentos el gran debate en Europa es si dejar fuera del reparto de fondos a Polonia y Hungría, porque no cumplen con las normas del Estado de derecho y las normas de una democracia plena.

“Decir una cosa así es invitar a la UE a decir que estos señores no tienen derecho a fondos estructurales: es de una gravedad enorme”, ha advertido.

El exministro ha manifestado que las palabras de Iglesias perjudicarán también a España a la hora de colocar deuda en los mercados internacionales, cuando estos se planteen cómo comprar deuda de un país con “una democracia frágil e inestable, según su propio vicepresidente del Gobierno".

“Esto no es un tema de bandera y de patriotismo, es que tiene repercusiones”, ha sostenido, antes de afirmar que quien así opina “no puede estar en el Gobierno. Esto es muy grave y aquí no pasa nada”.

Ante esta situación, Margallo ha sido tajante: la forma de callar a un vicepresidente es “mandando; el ministro de Exteriores tiene que mandar”.

“El único pecado que no se perdona en política es no mandar”, subraya, por lo que “si estás al frente de la comisión de Exteriores, le tienes que decir a un ministro, 'Usted no recibe a Delcy Rodríguez cuando hay sanciones en Venezuela'”.

Como también hay que “decirle a un vicepresidente: 'Usted no recibe al Frente Polisario porque me va a crear un problema con Marruecos que se va a saldar con un aumento de la inmigración'. O, 'Usted no se va a Bolivia a firmar con todos los gobiernos de izquierdas por que se va a cargar la cumbre Iberoamericana”, ha señalado.

Sin embargo, en opinión de Margallo, la situación de la actual ministra, Arancha González Laya, es complicada, puesto que, “si quieres mandar, no es tolerable que la ministra de Exteriores no esté en el núcleo central de la covid, que es una pandemia mundial que involucra a la OMC, a la UE, etcétera; y Exteriores no está”.

A juicio de Margallo, esta falta de mando al frente de Exteriores tiene “serias repercusiones” fuera de España, como demuestra el hecho de que “te enteres por la prensa cuando estás de viaje” de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce la soberanía marroquí del Sahara. “Hay un ninguneo enorme, porque tú no puedes ser respetado fuera si no estás respaldado dentro de tu país”, ha subrayado.