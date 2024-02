García-Gallardo ensalza las legumbres "de calidad" de CyL, "región riquísima en gastronomía"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha ensalzado las legumbres "de calidad" de Castilla y León, "región ríquisima en gastronomía".

Así lo ha expuesto en su intervención en la presentación del I Campeonato Nacional de Legumbres en Tapas, en Madrid, donde ha incidido en que en Castilla y León también se producen "grandes jamones, quesos o vinos".

Sobre las legumbres, que cree que "parece que pasan desapercibidas", ha subrayado que son un alimento "nutritivo y sabroso".

"Sin unas legumbres como las de Castilla y León la vida sería mucho más triste y el mundo sería un lugar mucho más desagradable", ha manifestado, emulando el lema "si el campo no produce, la ciudad no come", como ha señalado.

"Si uno quiere comer legumbres buenas, de calidad, tiene que ir a Castilla y León", ha sentenciado García-Gallardo, quien también ha ensalzado la marca 'Tierra de sabor' y ha recordado que sin "grandes agricultores y ganaderos, no existiría". "Son el alma", ha destacado para reiterar su "reconocimiento" al campo y su "tarea diaria".