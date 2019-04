García-Escudero: "No estoy seguro de que los votantes de Ciudadanos entiendan esta política de coleccionar despechados"

El presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, ha señalado que no está seguro de que los votantes de Ciudadanos entiendan su política de "coleccionar despechados", después de que la formación 'naranja' haya anunciado que ficha al expresidente de la Comunidad Ángel Garrido para su lista.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada de un acto electoral celebrado en Boadilla, García-Escudero ha indicado que "visto lo visto" cada vez se reafirma más en el acierto que ha sido, a su juicio, presentar como candidata a la Presidencia regional a Isabel Díaz Ayuso. "Estoy mucho más contento hoy", ha dicho.

El líder de los populares madrileños se ha mostrado sorprendido por la salida del exdirigente y al ser preguntado por si se trataba de una "venganza", tras una sonrisa, ha contestado que más bien una "decisión personal".

"Un partido que durante treinta años le ha dado absolutamente todo, en el que ha sido todo lo que se puede ser... Una decisión personal", ha apostillado. Para García-Escudero, Garrido no se ha portado bien con el PP mientras que esta formación lo ha hecho "muy bien" con él. "Cuando hay decisiones de este tipo sabe que no todo el mundo queda contento", ha dicho sobre si esta decisión ha sido consecuencia de que Garrido no haya sido candidato a la Comunidad.

El presidente del PP de Madrid ha desgranado que no ha hablado con él pero sí con el líder del partido, Pablo Casado, que ha mostrado "la misma sorpresa" que todos. Así, ha insistido en que está muy contento de la decisión de su partido, del debate que hizo el presidente y de la decisión tomada con Díaz Ayuso.

En este punto, ha remarcado que lo que no entiende es la campaña que está haciendo Ciudadanos y ha deslizado que no sabe si los votantes de la formación 'naranja' entenderán "esta política de hacer una colección de despechados". "No sé si realmente los votantes de Ciudadanos lo entienden eso... Silvia Clemente, Bauza, y ahora Garrido", ha enumerado.

Pero, ha hecho hincapié en que no cree que estas salidas afecten a posibles acuerdos con este partido. Es más, ha dicho que cree que no afectará "absolutamente en nada".