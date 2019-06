García Egea pide seriedad a Vox porque traslada la imagen de que "solo quiere sillones" en el Ayuntamiento de Madrid

Niega que estén rotas las negociaciones con Vox y añade que tienen un "acuerdo nacional" que ahora deben ir "concretando"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha admitido este martes que su partido tiene un "acuerdo nacional" con Vox que ahora tienen que ir "concretando" en ayuntamientos como el de Madrid. Dicho esto, ha pedido a la formación de Santiago Abascal seriedad porque al final está trasladando la imagen de que "solo quiere sillones" y "cargos al peso".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, García Egea ha negado que estén rotas las negociaciones con Vox y, de hecho, ha asegurado que habla "casi a diario" con su homólogo en esa formación, Javier Ortega Smith.

Después de que Vox haya anunciado que suspende las negociaciones en la Comunidad de Madrid por "incumplimiento" del pacto en la capital, el dirigente del PP ha dicho que, si se están "viendo" y en "permanente contacto", se puede decir que "las negociaciones avanzan". Además, ha subrayado que las negociaciones ni empezaron ni acabaron el sábado sino que "tienen que continuar a lo largo de toda la legislatura".

20 DÍAS PARA "IR AJUSTANDO ESAS REIVINDICACIONES"

A renglón seguido, ha indicado que tienen "20 días de plazo" en los ayuntamientos para "ir ajustando todas esas reivindicaciones o esperanzas que cada uno tiene para que esta legislatura sea de cuatro años de estabilidad".

García Egea ha señalado que cada uno tiene que ser "consciente del papel que le han dado los ciudadanos" y ha recordado que tiene cuatro concejales en Madrid. "Es una voz importante, decisiva, pero no mayoritaria. Tenemos cada uno que aceptar el papel que los ciudadanos nos han dado y aceptar que las ideas y las propuestas que cada uno ha puesto encima de la mesa han tenido unos mas apoyos que otros", ha agregado.

Preguntado expresamente si al final Vox va a tener concejalías en Madrid como demanda y dice que ha firmado con el PP, García Egea ha respondido que eso es lo que tienen que ir "viendo, avanzando y concretando".

"En el caso de Vox, hay dos concejales que son además de concejales diputados nacionales --en alusión a Ortega Smith y Pedro Fernández-- y no todos los concejales del PP tienen responsabilidades en materia de Gobierno ni todos los concejales de Cs tienen responsabilidades en materia de Gobierno", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que en los Ayuntamientos hay ediles con "más específico y otros menos" y ha agregado que esa tarea la tiene que organizar tanto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida como los regidores de otros municipios.

"LO QUE HE PROMETIDO, SE VA A CUMPLIR"

En cuanto a si el PP ha firmado un documento con Vox y por qué no lo hacen público, el secretario general del PP ha indicado que su formación tiene tanto un acuerdo con Cs como un acuerdo con Vox, que "ahora se irá desarrollando" en los próximo 20 días. Según ha precisado, "en ambos documentos se especifica claramente el plazo a partir de cual empieza a considerarse que empieza la negociación".

"Para mí, más que la firma, lo más importante es que he dado mi palabra y la mano a dos formaciones políticas y todo a lo que me he comprometido se va a cumplir", ha garantizado el secretario general del PP.

Dicho esto, ha precisado que con Vox lo que tiene el PP es "un acuerdo nacional" que implica que, a partir de ahora hay que "empezar a hablar y negociar en los territorios". "Y creo que desde los partidos a nivel nacional no tenemos por qué inmiscuirnos en cuestiones municipales porque al final es el alcalde y su grupo de concejales que le han apoyado los que deben decidir y hablar sobre estas cuestiones", ha apuntado.

"NO CENTRARNOS EN CARGOS AL PESO"

El secretario general del PP ha advertido a Vox de que no deben "centrarse en cargos al peso" porque "ninguna formación política por sí tiene derecho a una concejalía o a un número de concejalías". "Cuando hablamos de concejalías al peso o consejerías al peso, están trasladando una imagen los partidos que hablan así de que solo quieren sillones", ha afirmado.

Así, ha insistido en que "al final quieren simplemente ocupar el espacio, ocupar las instituciones". "Creo que tenemos que ser mucho más serios y los ciudadanos han votado a un grupo de partidos políticos para que nos pongamos de acuerdo y ahora son las entidades municipales, los alcaldes, los que van a estar trabajando con ese grupo de concejales y tienen que formar el mejor equipo", ha recalcado.

García Egea ha recordado a Vox que han llegado a acuerdos para "mejorar las cosas" a través de los Gobiernos de la "libertad". "Al final, el mensaje con el que se queda la sociedad española es que hay un partido que quiere una concejalía, sin saber cuál, para qué, qué contenido y qué se propone", ha enfatizado.

CONVENCIDO DE QUE AL FINAL HABRÁ ENTENDIMIENTO

En el caso de la Comunidad de Madrid, ha indicado que ahora están hablando de cuestiones programáticas, que es "lo importante", y lo último será hablar de la estructura de Gobierno, un aspecto en el que el PP pedirá de nuevo criterios "objetivos".

Finalmente, se ha mostrado convencido de que habrá entendimiento con Vox al final porque esta situación tiene que ver con "la empatía, hablar mucho y conseguir sinergías". "Creo que al final vamos a dejar de lado nuestras diferencias porque como bien dice el lema de Vox, de que tenemos que hacerlo todo por España, pues a veces hay que ceder por España, por Madrid y por todos los ciudadanos", ha aseverado.