García Egea pide "reunificar" el voto en el PP en CyL: "Los experimentos de gobierno de coalición han sido suficientes"

Cree que Aznar se refería a "otros partidos" porque el PP de Casado sabe "para qué quiere llegar a Moncloa y gobernar España".

El secretario general del PP, Teodor García Egea, ha pedido este jueves "reunificar" el voto de centroderecha en el Partido Popular en las elecciones de Castilla y León y ha recalcado que "los experimentos de gobierno de coalición han sido ya suficientes".

García Egea ha indicado --en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press-- que la "fragmentación" del voto solo ha "beneficiado" a Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, "se ha inventado ahora estas marcas de la España vaciada para intentar dividir el voto".

Por todo ello, el 'número dos' de Pablo Casado ha insistido en que "importante volver otra vez a la reunificación del centroderecha" porque solo si "reunifican el voto en un solo partido" conseguirán "salir adelante".

DICE QUE VOLVERÁ IMPUESTO SUCESIONES SI NO GANA EL PP

Al ser preguntado por el parón al PP que parecen recoger las encuestas, García Egea ha admitido que cada elección tiene una "situación distinta" y un "contexto distinto". Dicho esto, ha recordado que las elecciones de Madrid se produjeron "como una reacción a una moción de censura" de PSOE y Cs, que no solo fue en Murcia.

"Y en Castilla y León también el PSOE intentó derrocar un Gobierno legítimamente confirmado y constituido y había mucho peligro durante todo este tiempo que se alterara ese acuerdo al que se llegó en CyL", ha manifestado.

Por todo ello, ha avisado que si no gana el PP las elecciones en Castilla y León, se volverá a recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones por un Gobierno del PSOE. "O hay un apoyo masivo al PP, o que la gente se lleve cuando vaya a votar 130 euros y lo que le cueste el impuesto de sucesiones y donaciones, y que recuerde que si no gana el PP con un apoyo suficiente, puede recuperarse ese impuesto entre otras cosas", ha asegurado.

Al ser preguntado si le preocupa depender de Vox --formación al que le otorgan algunas encuestas hasta una decena de procuradores--, García Egea ha dicho que no está "preocupado" y se ha mostrado convencido de que el gobierno de la Junta de Castilla y León seguirá en manos de su formación.

Dicho esto, ha subrayado que "los experimentos de gobierno de coalición han sido ya suficientes" y se ha centrado sobre todo en lo que está ocurriendo con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Me gustaría hacer una reflexión a todos los españoles: ya vale de gobiernos de coalición, vamos a trabajar y a responsabilizar a un Gobierno, a un partido y a una persona y pidámosle explicaciones a él", ha enfatizado.

CREE QUE AZNAR SE REFERÍA A "OTROS PARTIDOS"

Ante las declaraciones del expresidente José María Aznar pidiendo un liderazgo fuerte y asegurando que hay que tener un proyecto y saber para qué se ganan las elecciones, García Egea ha afirmado que esas manifestaciones las decía "por otros partidos".

"Cuando lo vi, dije 'tiene razón' porque otros partidos que no son el PP no tienen programa como se ha visto hoy en la reforma laboral", ha aseverado, para criticar que el PSOE, que tiene unos socios de investidura, "meta ahora en la ecuación" a otras formaciones como Ciudadanos y UPN.

García Egea ha señalado que "hay que llegar a la Moncloa pero hay que saber para qué". "Cuándo no se sabe para qué, se acaba prometiendo derogar la reforma laboral con Bildu y luego metiendo a UPN y Cs en la ecuación", ha exclamado.

Dicho esto, ha subrayado que el PP sabe "para qué quiere llegar a la Moncloa" y para qué quieren gobernar España. "Y además queremos unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para ofrecer un mejor proyecto de vida a los españoles", ha manifestado, para asegurar que lo están haciendo a través de leyes en el Congreso y tienen un programa "claro" que se impulsó en la Convención Nacional del partido.

SIN DEBATE "SERIO" EN LAS MASCARILLAS EN EL EXTERIOR

Por otra parte, García Egea ha lamentado que no se haya dado un verdadero debate en torno al uso de mascarillas en exteriores y ha criticado que Pedro Sánchez haya dejado todas las decisiones de lapandemia "en manos de las CCAA".

Tras asegurar que lo "peor de la sexta ola ya está pasando", ha insistido en criticar que no haya habido "un debate serio" con las mascarillas y que no haya "cogobernanza" con las autonomías. A su entender, cuando se escriba la historia de la pandemia se dirá que el Ejecutivo "no estuvo a la altura".

ASALTO AL PLENO DE LORCA

En cuanto al asalto de un grupo de ganaderos al Pleno municipal de Lorca (Murcia), García Egea ha reiterado que el PP condena la violencia "y punto", recordando que él mismo fue víctima de escraches de la entonces plataforma de Ada Colau, "la ahora imputada alcaldesa de Barcelona" que, según ha dicho, no ha dimitido.

"Condenamos la violencia siempre, venga de donde venga, pero lecciones de Podemos sobre la paz son difíciles de creer", ha enfatizado, para añadir que no pueden creer ahora que "los de Podemos son hermanitas de la caridad".

Dicho esto, ha indicado que en Lorca, el Gobierno del PSOE debería haber "dialogado" con quienes se manifestaban a la puerta del ayuntamiento y ha criticado que los ganaderos "tengan que justificarse por generar empleo". A su entender, se están "confundiendo las prioridades".

"¿Tan difícil es sentarlos en una mesa, ponerse de acuerdo, hablar entre todos y llegar a un acuerdo con el sector?", se ha preguntado García Egea, para añadir que este caso es un "fracaso evidente del gobierno del Partido Socialista".