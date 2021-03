García Egea pide a Cs retirar las mociones de censura en Murcia y "pedir perdón" por el "espectáculo"

Dice que Ciudadanos "ha roto definitivamente" con sus votantes y le anima a hacer una "reflexión sincera" sobre esas mociones

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este martes a Ciudadanos que retire las mociones de censura presentadas en Murcia contra el Partido Popular y "pida perdón" a los ciudadanos por el "espectáculo" que se ha dado. A su entender, con ese paso se empezarían a reconstruir de nuevo relaciones de confianza.

"La moción de censura que tenemos que vencer es la del virus", ha asegurado García Egea, un día antes de que en la Asamblea de Murcia se produzca el debate de la moción de censura registradas por PSOE y Ciudadanos contra el 'popular' Fernando López Miras, que precisa de 23 de los 45 diputados autonómicos para salir adelante.

García Egea, que pilotó hace unos días las negociaciones con tres diputados de Ciudadanos para impedir que prospere esa moción, ha afirmado que "Moncloa ha utilizado a Ciudadanos para desestabilizar los gobiernos de libertad que tan bien estaban funcionando" en varias comunidades autónomas.

PIDE A CIUDADANOS UN "REFLEXIÓN SINCERA"

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, García Egea ha indicado que "es evidente" que Ciudadanos "ha roto definitivamente" con sus votantes, no con el PP y ha llamado a hacer una "reflexión sincera" sobre si "tiene sentido" mantener las mociones de censura contra el PP en el Gobierno de Murcia y Ayuntamiento de la ciudad.

A su entender, "lo mejor que puede hacer en este momento Ciudadanos para intentar recomponer todo esto, y también su imagen pública es retirar las mociones, pedir perdón a la ciudadanía por este lamentable espectáculo y empezar a construir de nuevo una relación basada en la confianza".

En este sentido, ha señalado que, "si el PSOE le dijo a Cs que iban a limpiar la corrupción" pero "uno de los que firma la moción, el jefe del PSOE en Murcia, está imputado" --en alusión a Diego Conesa--, "lo mejor que puede hacer Cs es retirar las mociones".

DICE QUE EN EL AYUNTAMIENTO NO SALEN LAS CUENTAS SIN PODEMOS

Además, el secretario general de los 'populares' ha subrayado que en el Ayuntamiento de Murcia "no salen las cuentas si Podemos no está en la ecuación". "Hablamos de un pacto Podemos-PSOE-Ciudadanos", ha enfatizado, para avisar de que "muchos votantes de Ciudadanos no lo entenderían" porque "no quieren hacer un pacto con Podemos".

García Egea ha criticado que cargos de Ciudadanos y PSOE decidieran desplazarse a la región la pasada semana para recoger unas firmas y volver a Madrid "a gobernar la Región de Murcia de forma teledirigida".

Ante las críticas al PP acusándole de tranfuguismo y de comprar los votos de los tres diputados de Cs, García Egea ha calificado de "barbaridad" esas declaraciones. "Esto es como si yo dijera que el PSOE ha comprado a la señora Ana Martínez Vidal a cambio de ser presidenta. Sería la misma barbaridad", ha exclamado.

Según García Egea, "las personas son libres de firmar sus acuerdos como firmaron hace dos años y de mantener su palabra como hicieron el pasado viernes". Ha señalado que esos mismos cargos de Cs han dicho que les convocaron en la sede de Murcia para firmar una moción y "no les dieron ningún tipo de opción". Después, ha proseguido, se dieron cuenta de que "no podían traicionar la palabra que dieron a los murcianos hace dos años".