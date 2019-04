García Egea pide a Abascal centrarse en echar a Sánchez y no insultar al PP

ELECCIONES PP

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recomendado este lunes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que se centre en echar de la Moncloa a Pedro Sánchez, y no insultar al PP porque "no es muy de valientes" ya que es el partido del que "salió corriendo a la primera de cambio".,Así ha replicado a Abascal, quien en una entrevista en El Mundo dice que no descarta que el PP "se disuelva tras el 28A, como la UCD".,En declaraciones tras visitar las instalaciones