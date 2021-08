García Egea, López Miras y Mazón arrancan curso en Torrevieja "fortaleciendo alianzas"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, han arrancado este viernes el curso político en la localidad alicantina de Torrevieja, en un acto en el que han querido "fortalecer alianzas" entre los dos territorios y ha reclamado una financiación justa, agua, no solo del trasvase Tajo-Segura, y el corredor mediterráneo.

Para García Egea, con este I Encuentro Popular se da "un paso en la unión" entre el "corredor" que es la Comunitat Valenciana y Murcia, y entre las necesidades de ambas comunidades autónomas que, hasta la fecha, lo "único" que han visto del Gobierno central y "en generosas cantidades ha sido silencio e indiferencia" hacia sus problemas.

Así, ha señalado que las dos CCAA son las regiones "peor financiadas y peor tratadas" por el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de no dedicar "ni un solo minuto" a los temas que preocupan a los ciudadanos valencianos y murcianos. En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo central ha querido "alterar las reglas del trasvase que todos nos dimos y que estaban funcionando; no se quiere abordar la reforma financiación y que sean tratados igual que otros españoles y las infraestructuras brillan por su ausencia".

"La España radial debe dar paso a la circular; las infraestructuras no deben ser solo para viajar al centro de España sino también para conectar territorios que tienen mucho que aportar entre sí", ha defendido García Egea, para quien con esta convocatoria, de la mano de Carlos Mazón, se da un "paso importante para hacer fuerza y hacer valer a Murcia y la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España".

A su juicio, "hoy --Ximo-- Puig no podría hacer este encuentro porque en el PSOE piensan y defienden algo distinto en Valencia y algo distinto cuando Puig cruza la frontera y acude a Madrid". "El silencio e indiferencia del Gobierno es algo que hoy tenemos que dejar claro que, si Casado es presidente, Murcia y la Comunitat Valenciana volverán a recuperar el peso que históricamente les corresponde", ha concluido.

Por su parte, Mazón ha subrayado que con este acto arrancan el curso político "fortaleciendo nuestras alianzas" para los asuntos más importantes y "retos fundamentales" y ha defendido que quieren ser "muy propositivos" y "solucionadores de problemas" que "desgraciadamente tenemos", como son el fin de la pandemia, la vacunación, el curso escolar o la financiación, donde van a hacer "fuerza común" con propuestas y planteamientos concretos.

"INFIERNO FISCAL"

"Tenemos una necesidad de salir del infierno fiscal y de una revolución fiscal en la Comunitat Valenciana; Murcia ha iniciado un camino, otras CCAA gobernadas por el PP también", ha dicho, y ha apuntado que el PPCV presentará su propia propuesta de ley para la Comunitat Valenciana, que necesita "dejar de estar dormida" en cuanto a empleo y economía.

Asimismo, ha reiterado que seguirán defendiendo el agua, no solo del trasvase Tajo-Segura; la financiación y el corredor mediterráneo, "que sigue con retraso". De ahí, la necesidad de "alianzas" porque la "Comunitat Valenciana no puede andar sola". "Ya nos toca, no queremos ser mejor que nadie ni privilegios por encima de nadie, pero llevamos demasiado tiempo por debajo de los demás", ha expuesto.

Todos estos son "asuntos que no pueden esperar más" y ha señalado que este mes de septiembre van a presentar muchas propuestas en este sentido y todo ello acabará con la Convención del PP en Valencia, como símbolo de la importancia que tiene Valencia para el PP".

Por su parte, López Miras ha defendido este tipo de encuentros "importantes" porque cuando se apuesta estos territorios y se les trata igual que al resto de CCAA "hacemos más país, generamos riqueza y prosperidad". Sin embargo, ha lamentado que, con el Gobierno de Sánchez, ambas regiones "están siendo maltratadas en temas importantes para hacer más España como la financiación autonómica".

El presidente murciano ha recalcado que ambas CCAA son las dos regiones "más castigadas y peor tratadas"; el corredor mediterráneo "está parado y debe seguir hasta Murcia"; y ha reclamado el agua, con lo que "hacen más España gracias a la agricultura, exportaciones" y con el trasvase se generan más de 300.000 puestos de trabajo pero "por cuestiones sectarias, el Gobierno de España no puede dejar sin ese recurso vital para el futuro".