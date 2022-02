García Egea insiste en el "no" del PP a una reforma laboral "a peor"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido este miércoles en que su partido mañana votará no a la reforma laboral que plantea el Gobierno, que es "una reforma a peor" y con el objetivo de "salvar el empleo de la señora Díaz -ministra de Trabajo- y del señor Sánchez".

En declaraciones a los medios en Valladolid, donde este miércoles ha arropado la candidatura del PP a las elecciones del 13 de febrero, García Egea ha recalcado que votarán que no como ya dijeron desde el primer minuto.

"Esta reforma ha salido adelante con el único objetivo de salvar el empleo de la señora Díaz y de señor Sánchez, es una reforma a peor con el único objetivo de justificar que se toca algo de la reforma del PP", ha sostenido.

A su juicio, el Gobierno no es capaz "de rectificar el hecho de que es imposible derogar la reforma laboral porque estaba bien hecha, y los datos de empleo demuestran que lo que hizo el PP era lo que había que hacer".

Para García Egea, han tocado "mínimamente" la reforma del PP con "el único objetivo de no tener que retractarse y reconocer que la reforma laboral no se puede tocar porque no hay capacidad de mejora, simplemente de empeorarla", ha zanjado.