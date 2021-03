García Egea dice que PSOE quiere controlar autonomías con "mando a distancia"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este sábado al PSOE de creer que puede gobernar las comunidades autónomas "con un mando a distancia", cuando "ninguna quiere" un Gobierno "en miniatura de Sánchez e Iglesias", y reclamó la unidad del centro derecha.

El dirigente popular, que intervino junto al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juan Moreno, en la clausura del congreso provincial del PP de Córdoba, afirmó, tras el acuerdo para frustrar la moción de censura en Murcia contra el presidente popular, Fernando López Miras, que la siguiente ocasión para "mandarle un mensaje claro a Sánchez" serán las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

García Egea dijo, tras abalar la gestión del reelegido presidente provincial de su partido en Córdoba, el diputado regional Adolfo Molina, que recibió el 99,1 por ciento de los apoyos en un congreso telemático y presencial, que hay muchas cosas que les diferencian del PSOE, pero, sobre todo, que "el PSOE cree que se puede gobernar una tierra sin quererla".

El PSOE -ha proseguido- cree que "uno puede firmar una moción de censura en un despacho y gobernar con un mando a distancia, y nosotros sí queremos a nuestra tierra y ayudamos a nuestra gente".

"El próximo el 4 de mayo vamos a decirle a Sánchez que Madrid, como el resto de España, no quiere lo mismo que tiene en el Gobierno de Moncloa en ninguna comunidad, que no queremos ningún Gobierno en miniatura de Sánchez e Iglesias en ninguna autonomía", señaló.

Para García Egea, "si no hay partido, no hay gobierno, si no hay partido, tarde o temprano no habrá gobierno", por lo que animó a trabajar "pueblo a pueblo, barrio a barrio, para conseguir esa unificación del centro derecha, que algunos quieren romper en los despachos".

Tuvo palabras de elogio para el presidente andaluz del que dijo: "Solo han hecho falta dos años para que creamos que Andalucía no se gobierna por el PSOE desde hace décadas" y que "en dos años nadie se acuerda del último gobierno del socialismo andaluz".

Ello, destacó el secretario general del PP, porque Moreno está anteponiendo "los intereses de los andaluces a cualquier otro interés, estás priorizando y eso se nota, en los pueblos y ya en las encuestas".

A su juicio, el PP es "un equipo", que en cada sitio tiene un acento pero en todos escriben igual. "Escribimos con la palabra libertad, que eso es lo que nos jugamos el próximo 4 de mayo también, en el próximo Gobierno de Madrid".

El presidente andaluz criticó que las ayudas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros hayan salido prácticamente "a palos" un año después de que llegara la pandemia y cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía haber convocado una Conferencia de Presidentes para ver cómo se podían optimizar los recursos.

Moreno se quejó: "Siempre perdemos los mismos" cuando el Gobierno pone en marcha algún plan de ayudas, en referencia a los 11.000 millones de euros de apoyo a la solvencia empresarial frente a la crisis por la covid-19 y cuestionó la cogobernanza de la que habla el Ejecutivo de Sánchez.