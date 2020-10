García Egea dice que no participarán del "espectáculo" de la moción de censura: "Vox es como Podemos, pero de derechas"

Asegura que Sánchez está "endeudando a la generación que esta mañana ha cogido el bocadillo y la mochila y se ha ido al colegio"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que su partido no participará del "espectáculo" de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez y ha señalado que esta iniciativa solo va a contribuir a "reforzar claramente" al presidente del Gobierno. A su entender, "es importante ser patriota y saber sumar".

"Tengo la sensación de que Vox es como Podemos, pero de derechas. Vox es el Podemos de la derecha", ha exclamado García Egea, que ha recordado que en su día el partido morado también presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy.

García Egea ha recriminado a los de Abascal que no digan a los ciudadanos "la verdad" porque son conscientes de que no hay mayoría parlamentaria para que salga adelante esa moción. A su entender, "la mayor valentía" es decir a la gente que esa moción "no suma".

DICE QUE "PARA SER PATRIOTA" HAY QUE "SABER SUMAR"

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el 'número dos' de Pablo Casado ha señalado que Vox no puede "seguir engañando a la gente". "Para ser patriota, además de querer a España hay que saber sumar", ha abundado.

Así, ha reiterado que "el gran beneficiado" de esa moción de censura es Pedro Sánchez, que en esa moción "saldrá victorioso, siendo aplaudido y votado por toda su mayoría frankenstein, la que le llevó a la Moncloa". A su juicio, lo que hace Vox es hacer "más fuerte" ese Gobierno.

Además, García Egea ha indicado que, de forma "colateral" harán "famoso al candidato de Vox en Cataluña", Ignacio Garriga, que será el encargado de defender esa iniciativa desde la tribuna del Congreso.

CONFIESA QUE EN PRIVADO HA DICHO A VOX QUE ES "UN ERROR"

En cuanto a si el PP votará en contra o se abstendrá, García Egea se ha limitado a decir de nuevo que el PP no va a apoyar esa moción porque "refuerza a Pedro Sánchez claramente". "Creo que relevante es que el PP no va a participar de este espectáculo. Es lo mejor", ha aseverado, para añadir que ya le han trasladado en privado a Vox que esta iniciativa es un "error".

Al ser preguntado por la reciente encuesta de GAD3 que recoge una subida de Vox frente a un retroceso del PP con respecto a los datos de este verano, García Egea ha señalado que ese sondeo deja claro que el Partido Popular es el "único partido que hoy puede disputarle la Presidencia del Gobierno a Sánchez". "Es el único. No existe otra posibilidad", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que la única posibilidad de sacar al PSOE de la Moncloa pasa por aglutinar todo el voto de centro-derecha en torno al PP. "La única esperanza se llama Casado y todas las encuestas lo dicen", ha enfatizado.

CRITICA LOS PLANES ECONÓMICOS DE SÁNCHEZ

Ante el plan de recuperación que presentó Pedro Sánchez este miércoles en Moncloa que incluye la creación de 800.000 nuevos empleos, García Egea ha indicado que España es líder en este momento en "paro juvenil" y "triplica la destrucción de empleo de la UE".

"En este momento promete crear 800.000 empleos que efectivamente son los mismos que prometía crear Felipe González poco antes de abocarnos a una crisis", ha manifestado el dirigente del PP, que ha señalado que tienen la "certidumbre" del Gobierno de que van a subir los impuestos a los autónomos y el IVA de "los servicios de logopedia, fisioterapeutas y los dentistas".

El 'número dos' del PP ha indicado que Sánchez está "endeudando a la generación" que ahora mismo están "llevando al colegio de la mano" con "un Gobierno que es el más caro de la historia". "Para que Irene Montero sea ministra hoy y mantener a esos miles de asesores que Pedro Sánchez ha colocado en Moncloa, estamos endeudando a la generación que esta mañana ha cogido el bocadillo y la mochila en su casa y se ha ido al colegio. Y eso es imperdonable", ha enfatizado.