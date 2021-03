García Egea dice que en Murcia se debate una moción de censura "fracasada" y descarta elecciones como pide Vox

Apela a la responsabilidad de los diputados expulsados de Vox porque la región "necesita estabilidad"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apelado este miércoles a "la responsabilidad de todos" para que no salga adelante la moción de censura de PSOE y Ciudadanos que se debate en la Asamblea de Murcia, una iniciativa que, según ha dicho, "todo el mundo" ve "fracasada". Tras asegurar que la región "necesita estabilidad", ha descartado el adelanto de las elecciones en la región como reclama Vox.

En una entrevista en El Toro TV, que ha recogido Europa Press, el 'número dos' de Pablo Casado ha criticado que Ciudadanos haya decidido "entregar la región de Murcia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias" cuando "se necesita estabilidad".

Dicho esto, García Egea ha dado las gracias a los tres diputados de Ciudadanos que "se han mantenido firmes y leales al pacto firmado hace dos años", en alusión a Isabel Franco, Valle Miguelez y Francisco Álvarez, que se han incorporado al Gobierno autonómico de Fernando López Miras.

A su entender, esos tres diputados de Cs han actuado como hacían sus "antepasados", que "solo necesitaban darse la mano para cumplir la palabra". "Son la gente que a mi me representa. A ellos quiero darles las gracias porque a partir de mañana estoy seguro que vamos a seguir teniendo un gobierno de libertad en la región de Murcia", ha manifestado.

"APELO A LA RESPONSABILIDAD DE TODOS"

Coincidiendo con el debate de la moción de censura que se celebra este mismo miércoles en la Asamblea de Murcia, García Egea ha apelado a la responsabilidad, en un momento en el que los expulsados de Vox en Murcia siguen sin aclarar públicamente que votarán en la moción de censura

"Apelo a la responsabilidad de todos. Creo que en este momento todo el mundo está viendo que la moción de censura es una moción fracasada", ha asegurado, para añadir que también se ha visto "claramente" que Cs y PSOE no han presentado el programa que necesita la región de Murcia.

Preguntado entonces si el PP descarta por completo la convocatoria de elecciones en Murcia si fracasa la moción, García Egea ha afirmado que "en este momento la gente necesita estabilidad" y ha agregado que si logran tener en la Asamblea una "mayoría suficiente" seguirán en los próximos dos años "creando empleo y riqueza".

"Los murcianos se merecen estabilidad y se merecen certidumbre y, sobre todo se merecen que Pedro Sánchez deje de intentar poner las manos en la región de Murcia, como lo está intentando durante todo este tiempo", ha recalcado.

En este sentido, ha indicado que el jefe del Ejecutivo debe saber que "con Murcia no se juega" y que a esta región "no se le puede manejar de forma teledirigida desde Moncloa". "Para gobernar la región de Murcia hay que querer a la gente y querer a la tierra y no ir de vez en cuando de visita", ha aseverado.

CREE QUE SÁNCHEZ SE HA LLEVADO "UN SORPASSO EN MURCIA"

Al ser preguntado si el PP no convocará elecciones por temor a un sorpasso de Vox en Murcia, García Egea ha señalado que los españoles quieren un "sorpasso a Pedro Sánchez" y ha subrayado que el jefe del Ejecutivo se ha llevado un "sorpasso en Murcia con este fracaso sonoro de la moción de censura".

A su entender, esa operación ha producido "una víctima colateral, que ha sido Ciudadanos", que han sido "parcialmente engañados por Pedro Sánchez". "Todo aquel que se acerca a Pedro Sánchez sale dañado", ha enfatizado.