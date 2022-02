García Egea dice que el Gobierno "sale muy tocado" con su "chapucera" reforma laboral y se constata el "fracaso" de Díaz

Tras el apoyo de Cs y UPN, cree que se abre una época con "piezas sustituibles" en el Gobierno "frankenstein" que "apuntalan" a Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que, con la "mini reforma chapucera" del mercado laboral, el Gobierno de Pedro Sánchez "sale muy tocado", al tiempo que se constata el "fracaso" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prometió derogar la norma de 2012 aprobada por el Partido Popular.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, García Egea ha afirmado que esta "contrarreforma" laboral en realidad "salva dos empleos": el de Pedro Sánchez y el de Yolanda Díaz, ya que, a su juicio, no es una reforma que "mejore" el empleo y la flexibilidad.

"Es una contrarreforma que maquilla una promesa incumplida y un acuerdo incumplido como le prometió Yolanda Díaz a Bildu que haría, que es derogar la reforma laboral", ha manifestado, para aludir a las "plegarias" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, después de que Díaz proclamase "categórica" desde el banco azul del Congreso que iban a "derogar la reforma laboral del PP".

"NO ES UN VIRAJE AL CENTRO DE SÁNCHEZ"

Por eso, ha dicho que hoy es "la constatación de un fracaso de Yolanda Díaz y que se han escuchado en lo más alto las plegarias" de Calviño. Es más, ha subrayado que se demuestra que con Pedro Sánchez "todo es posible". "No sé si próximamente le veremos acordando algo con Vox, pero es evidente que Pedro Sánchez juega con todo el arco parlamentario", ha enfatizado.

En cuanto a si cree que al apoyarse en Cs y UPN puede haber un viraje al centro por parte del Gobierno, García Egea ha señalado que "realmente Pedro Sánchez da vueltas sobre sí mismo". "No es un viraje al centro, es un viraje a donde haga falta porque él realmente lo único que necesita es sacar adelante la reforma laboral", ha manifestado.

Preguntado entonces si cree que está en riesgo el pacto de investidura tras el 'no' de ERC y PNV, García Egea ha indicado que como Pedro Sánchez "está dispuesto a hacer cualquier cosa, el riesgo no existe dentro de este Gobierno" porque "en cada momento se adaptarán los principios a las circunstancias".

"Hoy se inaugura una nueva época dentro de este gobierno de Pedro Sánchez, en el que el Frankenstein tiene piezas sustituibles y en cualquier momento pueden entrar otras formaciones políticas que sin estar de acuerdo, sí que comparten la necesidad de apuntalar a Pedro Sánchez como sea", ha manifestado.

Así, el secretario general del PP ha subrayado que el Gobierno prometió a Bildu derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y luego ha acabado "metiendo a UPN y Cs en la ecuación". A su entender, es una "estrategia que no se entiende muy bien".

VE "DAÑADA" LA CREDIBILIDAD DE YOLANDA DÍAZ

Dicho esto, ha subrayado que "lo que sí es cierto es que la credibilidad de Yolanda Díaz hoy ha quedado severamente dañada" porque "no cumple la principal promesa que hizo" al llegar Gobierno acerca de que derogaría la reforma laboral. A su entender, no solo no se ha derogado sino que se ha "empeorado" la norma.

Por todo ello, el 'número dos' de Casado ha concluido que el Gobierno "sale muy tocado" de esta situación y los trabajadores tampoco "salen mejor de lo que estaban ayer" porque España lo que necesita es "más flexibilidad".