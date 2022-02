García Egea se deja ver en el Congreso tras su dimisión

El ex secretario general del PP Teodoro García Egea se ha dejado ver por los pasillos del Congreso pocos minutos después de que finalizara el pleno en el que Pablo Casado ha dicho prácticamente adiós al grupo parlamentario, con una intervención que ha sonado a despedida.

Menos de veinticuatro horas después de que Egea presentara su dimisión ante Casado y después de no acudir a la sesión de control al Gobierno, pese a mantener el escaño de diputado, el que fuera mano derecha del todavía presidente del PP ha acudido a la Cámara Baja para reunirse con diputados.

"Vengo a recuperar viejas costumbres. Tranquilidad, tranquilidad", ha afirmado ante los medios parlamentarios con los que se ha encontrado por el vestíbulo del Congreso y ante los que se ha parado muy sonriente.

Egea, que no ha desvelado más de lo que ayer comentó durante su entrevista en La Sexta sobre la conveniencia de que no haya una candidatura única en el próximo congreso extraordinario, ha reiterado que su apuesta de que podría haber más de candidato y que sitúa en un siete sobre diez, es tan solo un cálculo aritmético y no empírico.

De manera relajada y distendida Egea ha bromeado con la prensa al ser preguntado sobre sus nuevos planes dentro del partido.

"No dejáis tiempo ni para el duelo", ha dicho.

Y sobre Casado ha eludido valorar su intervención de esta mañana frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no ha revelado si el líder popular le ha avanzado que dejará el escaño. EFE

rdm-ml/fg