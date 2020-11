García Egea defiende la gestión de Ayuso y carga contra el Gobierno: "Moncloa lucha contra Madrid"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este miércoles la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la estrategia para combatir la pandemia y la ha contrapuesto a la del Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez, que, a su entender, se dedica a la "propaganda".

"Mientras Madrid lucha contra el virus, Moncloa lucha contra Madrid. Ayuso es la modélica vuelta al colegio, es Ifema, es la gestión del cierre de los coles en marzo. Sánchez es el 8-M, las mascarillas fake y los 'Aló presidente'", ha afirmado.

El 'número dos' de Pablo Casado se ha pronunciado así durante un Aula de Formación organizado por su partido con la secretaria del PP de Madrid, Ana Camins, la vicesecretaria de estudios y programas del PP de Madrid, Mari Mar Blanco, y el secretario de formación, Álvaro Ballarín.

El secretario general del PP ha puesto en valor el trabajo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus y como primera línea de contención.

Dicho esto, García Egea ha subrayado que el PP nacional "siempre" va a defender al PP madrileño de los "ataques" de Pedro Sánchez, quien, en su opinión, no se dedica a la gestión en la pandemia sino a "la propaganda".

CRITICA QUE SÁNCHEZ Y SUS MINISTROS SE SUBAN SUELDO

Además, ha pedido a los suyos que se dediquen en los próximos meses a atender a la gente que lo va a pasar mal por la crisis y se centre en tres cuestiones: educación, autónomos y empleo. "Si no se levanta la persiana no se pagan impuestos. Qué hace Sánchez subiéndose el sueldo mientras la gente no puede levantar las persianas de sus negocios", ha criticado.

Finalmente, el secretario general del PP ha asegurado que los concejales y los municipios son la base del Partido Popular, que nace de "abajo hacia arriba y no en un despacho como otros". "Lo más importante que tenemos son los 20.000 concejales y los 3000 alcaldes. Nuestros gobiernos municipales y autonómicos son ejemplos de buena gestión", ha manifestado, según una nota difundida por el PP.