García Egea critica que, en el décimo aniversario del fin de ETA, Sánchez "no responda" si romperá con Bildu

'Génova' no da credibilidad a Sánchez cuando dice que no sacará de la cárcel a etarras porque también prometió que nunca pactaría con Bildu

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recriminado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que diez años después del cese definitivo de la violencia, no haya aclarado en el Congreso si está dispuesto o no a romper con Bildu, que "de forma expresa no rechaza la violencia" de ETA.

"Esos pactos que mantiene el PSOE con Bildu le debería hacer reflexionar al presidente del Gobierno y, sobre todo, es extraño que esta mañana, 10 años después, no haya respondido si está dispuesto o no a romper con aquellos que no condenan la violencia", ha manifestado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, García Egea ha recalcado que "una democracia se construye a base de garantizar las libertades y, por tanto de garantizar la paz". "Y yo creo que todos tenemos que seguir avanzando en esta línea y dejar de lado a todos aquellos que no condenen de forma expresa la violencia y no pactar con ellos", ha subrayado.

En este sentido, el 'número dos' de los populares ha reclamado a Sánchez y el PSOE que no lleguen a acuerdos con Bildu, un partido en el que "no rechazan la violencia 10 años después de la disolución de la banda terrorista ETA".

García Egea ha resaltado que a la banda terrorista "la han derrotado las leyes y los demócratas". "Por tanto, todos los demócratas tenemos que estar en contra de la violencia y en contra de aquellos que no condenan la violencia", ha manifestado.

EL PP EXIGE A SÁNCHEZ EN EL CONGRESO "ROMPER HOY MISMO" CON BILDU

Los 'populares' han aprovechado sus preguntas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para exigir a Sánchez que "rompa hoy mismo" con Bildu y a que aclare qué va a dar a quienes no condenan el terrorismo para que apoyen los Presupuestos.

El propio Pablo Casado ha preguntado a Pedro Sánchez si va a "sacar de la cárcel a 200 terroristas" para que Bildu apoye los Presupuestos. "Responda, sí o no", le ha espetado. "Respondiendo a su pregunta, es un no rotundo", le ha contestado el jefe del Ejecutivo, que ha recalcado que en España rige el imperio de la ley y que el PSOE "no ha utilizado nunca" el terrorismo cuando existía ETA y no lo hará tampoco ahora.

Desde 'Génova' restan credibilidad a las palabras de Sánchez acerca de que no sacará a 200 etarras de la cárcel para aprobar las cuentas públicas porque "también aseguró rotundo que jamás pactaría con Bildu". "Es el presidente de la mentira", ha afirmado fuentes de la dirección nacional del PP.