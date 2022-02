García Egea compara lo de Lorca con escraches al PP y pide volver al diálogo

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha comparado este miércoles el asalto al pleno municipal del Ayuntamiento de Lorca con los escraches al PP o las llamadas a rodear el Congreso, ha condenado la violencia venga de donde venga y ha llamado a la vuelta al diálogo y al consenso en ese municipio.

En declaraciones a los medios en Valladolid, donde ha arropado la campaña electoral del PP a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, García Egea, a preguntas de los periodistas, ha trasladado su sorpresa porque durante dos días se esté analizando quién participó y por qué pasó lo de Lorca.

García Egea ha recordado que uno de los señores que ha aparecido en las imágenes de ese suceso ya ha perdido perdón, por lo que cree que "hay que volver al dialogo y la senda del consenso y no usar un hecho desafortunado para tapar la incompetencia del PSOE y Podemos y los ataques que ha hecho Garzón en un medio internacional contra miles de personas y ganaderos"

Y se ha referido a que a él le hicieron "un escrache en la época en la que Ada Colau defendía a la gente que se quedaba sin vivienda, no ahora en la época que está imputada por corrupción y todo el mundo está callado sin preguntarle si va a dimitir o no".

"En aquel momento Colau fomentaba los escraches contra dirigentes del PP, fomentaba que se rodearan las viviendas de dirigentes del PP, que se rodeara el Congreso, el parlamento de Andalucía y los propios dirigentes de Podemos participaron en ese tipo de escraches calificándolos de jarabe democrático", ha añadido.

García Egea ha defendido que la "violencia no es justificable nunca, participe la gente de izquierdas o de derechas, nunca es justificable la violencia, pero también decimos que el Ayuntamiento de Lorca no ha dialogado con los ganaderos para poner en marcha una norma que cierra la explotaciones agrícolas. Lorca, por si la gente de Podemos y PSOE no lo sabe vive de forma importante de la ganadería".

Y se ha remontado al resultado de las elecciones municipales en ese municipio donde el PP se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, pero un pacto entre PSOE, Podemos y Cs "hizo que no gobernara". "La falta de dialogo que hay en Lorca es la suma de PSOE, Podemos y Cs que en este momento han dejado tirados a los ganaderos", ha sostenido.

Además ha añadido que si "quieren ponerse a analizar imágenes de los que ha realizado asaltos o rodeado instituciones deben comenzar por Pablo Iglesias, seguir por Ramón Espinar y Yolanda Díaz y seguir por los que alimentaron el rodea el Congreso y Parlamento de Andalucía y todos y cada uno de los escraches que ha hecho Ada Colau".EFE

mr/fg

(foto)