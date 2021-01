García Egea: Carolina Darias será próxima candidata PSOE al Gobierno canario

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha dicho este sábado que la designación del Ejecutivo español de Carolina Darias como ministra de Sanidad "esconde" su nominación como próxima candidata del PSOE al Gobierno de Canarias.

Esta afirmación del dirigente popular la ha realizado por vía telemática en el décimo Congreso del PP de Gran Canaria, que ha elegido al único candidato, Poli Suárez, como nuevo presidente insular con el 98,6 por ciento de los votos.

García Egea ha afirmado que el gabinete de Pedro Sánchez "no escucha" las demandas del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y que tampoco "responde" a las necesidades de una región inmersa en una crisis sanitaria, económica y social "sin precedentes, con su primera industria, el turismo, paralizada".

En su opinión Pedro Sánchez le ha dado "la espalda" a Canarias a pesar de ser Torres de su mismo signo político, y ha afirmado que eso "es malo para las islas porque supone que están abandonadas a su suerte a pesar de que gobierna el PSOE con los populistas".

"Los canarios tienen que saber que Pablo Casado está y va a estar como presidente del Gobierno para dar la cara y solucionar los problemas de Canarias", ha agregado García Egea, quien ha tildado de "especialmente grave" la situación que vive el archipiélago porque no se atiende al hecho insular ni se da a cada uno lo que necesita.

A pesar de la "dramática situación", el político del PP ha recriminado al Gobierno de Sánchez que "siga sin darse por aludido".

"Y el ministro Alberto Garzón insulta además al turismo diciendo que es un sector de empleo precario y de bajo valor añadido... Que le digan al sur de Gran Canaria si eso es así", ha subrayado el secretario general del PP.

García Egea ha apuntado que los planes de apoyo del Ejecutivo central, como el aprobado el pasado jueves en el Congreso, son del todo "insuficientes" y carecen, además, de "ambición".

"Y a la industria turística no solo no la ayudan, sino que quieren derribar a un hotel -en el norte de Fuerteventura- en el que trabajan decenas de familias. Eso no es de recibo", ha agregado el dirigente popular.

Para Teodoro García Egea si el Gobierno de España no rescata al Turismo, Canarias será un "desierto económico", algo que el PP "no lo va a permitir".

"La nueva normalidad en Canarias son hoteles cerrados, colas en las oficinas del paro e inmigración descontrolada. Y ante la inacción del Ejecutivo, el PP actúa presentando esta semana en el Congreso un plan de rescate a la economía productiva para inyectar 50.000 millones de liquidez a las pymes y autónomos", ha indicado.

García Egea cree que no es de recibo que España "sea el país que menos ayudas directas haya dado en esta crisis al sector productivo" y que, asimismo, la encuesta de población activa ha dejado "por los suelos" el escudo social y la propaganda del Gobierno central.

"Los españoles saben que solo Pablo Casado es la alternativa real a Sánchez y esta semana se vio claramente en el Congreso, pues en el camino nos encontramos que algunos solo piensan en si mismos, como que Vox le aprueba el plan E al Gobierno ¿Qué le debe Voz a Pedro Sánchez? Se ha convertido en el mejor seguro para que el PSOE siga en Moncloa", ha subrayado el popular.

García Egea ha afirmado que la oposición de Vox a Sánchez se parece a esas peleas de lucha libre en las que nadie se toca un pelo. "Es puro teatro, Vox cuidará a Sánchez y Sánchez a Vox porque ambos se necesitan para seguir donde están", ha comentado. EFE