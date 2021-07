García Egea afirma que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "ya nace acabado"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo en el XV Congreso del PP de León que el nuevo Gobierno que ha conformado Pedro Sánchez para afrontar la segunda parte de la legislatura "ya nace acabado" como demuestra la falta de confianza actual de los ciudadanos en las instituciones.



El número dos del PP ha acudido a respaldar al nuevo presidente del PP de León, Javier Santiago Vélez, que ha sido elegido con el apoyo de más del 93 % de los compromisarios que han participado en el congreso provincial, donde también le ha arropado el presidente de la Junta del partido a nivel autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Respecto a la remodelación del Gobierno, ha afirmado que el presidente Sánchez "ha devorado a su guardia pretoriana para que las urnas no lo devoren a él", pero ha recalcado que "la sociedad ya es inmune a su propaganda y a sus mentiras".



"Cuando Sánchez dice algo la gente ya directamente lo pone en cuarentena, y eso es gravísimo porque demuestra que los españoles no tienen confianza en su presidente", ha advertido Egea, quien ha añadido que "será recordado por el debilitamiento al que ha sometido a las instituciones". A su juicio, el cambio de Gobierno "no soluciona nada porque el problema es que lo dirige un presidente atado de pies y manos por Podemos, Bildu y Esquerra Republicana" y "con ese grupo de gente no se puede pensar en mejorar España".



"Sánchez hoy es el caballo de Troya con el que van a entrar muchos de los que no quieren la igualdad entre los españoles", ha denunciado Egea para afirmar que "la única mesa de diálogo que puede haber es el Parlamento". Además, ha recalcado que "a la pésima gestión sanitaria de la pandemia, la peor de la UE, se une ahora la peor gestión jurídica, como refleja que el Tribunal Constitucional haya tirado por tierra el instrumento que impuso Sánchez y que ya alertó el PP de que era un estado de excepción encubierto y no de alarma".



"Por eso los jueces están frenando a Sánchez, primero con el estado de alarma y después lo harán con los indultos, de ahí su obsesión por asaltar la justicia", ha apuntado el dirigente del PP. Ha proclamado que frente al "despropósito" de la gestión del Ejecutivo en todos los frentes, al PP "le quedan dos años de intenso trabajo para seguir reforzando los cimientos, la estructura y la fachada del partido" para llevar a Pablo Casado a La Moncloa.



"Sin partido no hay Gobierno, y la gente que nos vota lo hace por nuestros símbolos, nuestras siglas y nuestros principios, y luego ese partido construye un proyecto de gobierno en base a esa confianza", ha precisado. Al respecto, ha asegurado que "la mejor forma de ser del PP es defender el territorio por encima de las siglas porque es la forma de ser auténtica del partido".



"Sánchez tiene la cuenta atrás activada y solo Pablo Casado le puede vencer en las urnas y esas dos certezas tienen que hacernos trabajar día a día porque la ola de cambio es imparable y el PP está preparado y no va a defraudar las esperanzas de miles de españoles", ha proclamado.



Egea ha aprovechado su presencia en una comunidad ganadera como Castilla y León, con más de 36.000 explotaciones y 70.000 empleos, para lanzar un mensaje al Gobierno ante su último "ataque" al sector y ha asegurado que "no hay ministro comunista que acabe con la cecina de León", en alusión al titular de Consumo, Alberto Garzón.