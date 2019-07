García Egea afirma que la dirección nacional de Vox permitía la investidura

El secretario general del PP, Teodoro García, ha asegurado este jueves que había acordado con la dirección nacional de Vox la abstención de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional para permitir la investidura del candidato de los "populares", Fernando López Miras.

García ha lanzado un duro alegato contra el "espectáculo grotesco" que, en su opinión, ha protagonizado la formación de extrema derecha, y ha cortado cualquier tipo de negociación con ellos hasta que tenga un "interlocutor válido" y "elijan sus verdaderos negociadores".

"Yo con Vox no tengo nada que hablar. Que nos llamen cuando se aclaren internamente", ha apostillado el secretario general del PP, quien ha detallado que, antes de entrar al hemiciclo para la votación de la investidura de López Miras, habían acordado con la dirección nacional de Vox un documento con 10 puntos básicos del acuerdo programático que habían cerrado ambas partes.

Sin embargo, ha censurado que los diputados de Vox no sabían "lo que se está negociando en Madrid", al tiempo que ha lamentado que la formación liderada por Santiago Abascal utilice la Región como "laboratorio de experimentos".

Tras agradecer el "grandísimo esfuerzo" que ha realizado Ciudadanos al reunirse finalmente con Vox horas antes de la segunda votación y adelantar que lo sigue considerando socio de gobierno, García Egea se ha preguntado "cómo va a explicar a sus votantes" esta formación, a la que ha calificado de "ultraderechita cobarde", haber rechazado un Gobierno de coalición entre PP y la formación naranja con el que están de acuerdo al "99%".

"No impriman las papeletas porque no les van a hacer falta", ha recomendado el secretario general del PP a Vox en caso de que se tengan que repetir las elecciones autonómicas, una situación que ocurriría si no hay un candidato investido antes del 2 de septiembre.

"Al final, Ciudadanos ha dado una lección al partido que va de valiente", ha concluido García Egea, quien ha cargado duramente contra el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, cuyo "crédito político ha caído a cero", según ha afirmado, "al haber insultado" a la formación naranja durante su alocución.