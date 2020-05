García Egea acusa a Sánchez de negociar con la salud de los españoles

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de negociar "con la salud de los españoles para mantener la salud de su gobierno".

En un encuentro virtual con el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, García Egea ha sostenido que "es evidente que en este momento hay partidos ocupados en solucionar problemas de la gente y otros sus problemas", y ha calificado el acuerdo del PSOE con Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 de "lamentable espectáculo".

"Vaticiné que engañaría a sus socios, pero no había visto hasta ahora una desautorización a su propia portavoz", ha dicho García Egea, que ha señalado que el PP ha pedido en la Federación Española de Municipios y Provincias que los ayuntamientos puedan usar libremente su superávit, "y que no se haga política con las necesidades de la gente", al recordar que a ayuntamientos como Madrid o Málaga no se les permite usar ese dinero que tienen en sus arcas.

García Egea ha asegurado que el Gobierno central "ha acertado cuando ha hecho caso a las medidas que ha propuesto el PP", como "cuando pedimos que se hicieran obligatorias las mascarillas -ha dicho-, y desde muchas administraciones se han facilitado las mascarillas y equipos de protección".

En este sentido, ha sostenido que al PP no le importa "que se cuelguen las medallas o lo pacten con otra gente". EFE

1010626