García dice que el PPN no va a "coquetear" ni a "buscar fórmulas de Gobierno" con el PSN

El candidato del PPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier García, ha manifestado este martes que el PPN "no va a coquetear ni va a trabajar ni va a gobernar nunca con Bildu" y ha añadido también que "no coqueteamos con el Partido Socialista y no buscaremos fórmulas de Gobierno con el Partido Socialista".

García ha defendido, en un acto frente al Ayuntamiento de Pamplona junto al candidato a la Alcaldía, Carlos García Adanero, que su programa electoral está basado en el "progreso" y la "libertad"; "libertad que queremos alejados de cualquier Gobierno que se pague con cuotas de poder, como se hace en la actualidad". Ha tildado al Ejecutivo foral de "poco eficiente" y ha criticado que "tanto dinero está costando a los bolsillos de los contribuyentes navarros".

Según ha dicho, "en los últimos años hemos visto cómo la realidad de esta tierra ha entrado en una espiral continua de deterioro". "Hay familias, empresas, autónomos y emprendedores que pagan más impuestos pero no los mejores servicios públicos; me atrevo a decir que en algunos aspectos estamos por la cola como en sanidad", ha agregado.

Javier García ha expuesto que "hoy Navarra ha dejado de ser atractiva para la inversión de las empresas; ha dejado de ser líder en empleo -está la novena-, y no es líder en materia sanitario ya que acumula un importante número en listas de espera". Ha indicado que "hoy en Navarra las familias tampoco pueden elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos".

A su juicio, "Navarra ya no tiene un Gobierno firme frente al relato terrorista y frente a quienes apoyan y justificaron a ETA, tiene un Gobierno absolutamente dependiente de Bildu y del partido de los asesinos".

García ha defendido que el PPN es "la única alternativa real y que no va a coquetear ni va a trabajar ni va a gobernar nunca con Bildu". "No coqueteamos con el Partido Socialista y no buscamos fórmulas de Gobierno con el Partido Socialista; si queremos ser alternativa real tenemos que salir a ganar a Sánchez, a ganar a la señora Chivite", ha dicho, para añadir que "los gobiernos tóxicos de la señora Chivite y de la señora Barkos nos han dejado en una situación difícil económicamente en materia de empleo, de sanidad y educativa".

Ha expuesto así que en el PPN van a trabajar desde "la libertad" para "crear un Gobierno libre para la sociedad, que no sea una carga, sino un Gobierno que ayude a la ciudadanía a solucionar los problemas que tiene Navarra en salud, en educación y a generar riqueza".

Por su parte, Carlos García Adanero ha señalado que "aquí estamos en el Ayuntamiento donde evidentemente hay dos opciones, o gobierna el 'sanchismo' o gobernamos nosotros; es lo que se juega en estas elecciones en lo que se refiere a los bloques políticos y es evidente que tanto Bildu-Batasuna como el PSN van a llegar a acuerdos".

Según ha dicho, "parece que ahora el Partido Socialista no conoce a Bildu de nada, han querido mostrar que poco más o menos coinciden en los votos y es una vergüenza andar así". "No hay que olvidar que Sánchez es presidente gracias a los votos de Bildu, Sánchez los ha blanqueado durante estos cuatro años, les ha dejado acercar a los etarras, ha puesto el futuro de la Guardia Civil en manos de Bildu, les ha dejado hacer homenajes a etarras, etc...", ha comentado.

García Adanero ha defendido que en el Ayuntamiento de Pamplona "tiene que haber alguien que piense con dignidad y no se deje amedrentar por Bildu-Batasuna y por el Partido Socialista, que su objetivo es pactar para conseguir la Alcaldía de Pamplona y utilizarla como moneda de cambio tanto para los votos de Sánchez en Madrid como para obtener el Gobierno de Navarra". "Nosotros queremos la Alcaldía para trabajar por el conjunto de los pamploneses y para ser un dique de contención frente a Bildu-Bastasuna y el Partido Socialista", ha afirmado.