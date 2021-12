García dice que Ayuso "traspasó una línea" al acusar a los sanitarios de "boicotear" la AP y niega que sea un "lapsus"

Reprocha el ataque a una AP que "lleva cargando sobre sus espaldas el caos y colapso de un Gobierno irresponsable"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha asegurado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "traspasó una línea" al acusar a los sanitarios de "boicotear" la Atención Primaria y ha negado que sea "un lapsus" de la dirigente, sino parte de una "estrategia" que es "cruel, irresponsable y cobarde".

"Ataca a una Atención Primaria P a la que no le ha puesto ni una sola medida, que lleva cargando sobre sus espaldas el caos y colapso de un Gobierno irresponsable. Este gesto no es un lapsus, ni un error, sino una estrategia, la misma que llevo la expresidenta Esperanza Aguirre con la educación pública", ha cargado García en los pasillos de la Cámara de Vallecas en referencia a las declaraciones de la presidenta ayer en las que anunciaba que investigaría la situación en los centros de salud al ser preguntada por las largas colas en Atención Primaria.

"Sí que quiero estudiar profundamente que está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando haciendo colas y por qué en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos... lo vamos a investigar", deslizó Ayuso.

Desde Más Madrid han puesto el foco en que estas afirmaciones son "crueles" contra los que han "cuidado a la sociedad" toda la pandemia, "cobardes" porque buscan "culpar" a los profesionales porque la presidenta no "asuma su responsabilidad" e "irresponsable" porque Ayuso dijo que "sin salud no había libertad".

Frente a la líder regional, Mónica García ha dado sus "infinitas gracias" a los sanitarios por su dedicación, profesionalidad y dignidad" mientras luchaban contra una pandemia, el "colapso" y los "insultos insidias y abandono" del Gobierno de Ayuso.

"Les decimos que aguanten, que no aflojen, que somos muchos los que queremos defender nuestro sistema sanitario que en algún momento en la Comunidad se abrirán las alamedas y les devolveremos toda la dignidad y orgullo de esta pandemia", ha prometido la líder de la oposición.

Por otro lado, al ser preguntada por la presión hospitalaria --más baja que en otras olas a pesar del pico de incidencia acumulada-- ha destacado que no implica que no esté aumentando y que además son ingresos en planta y UCI "evitables" y ha censurado que la presidenta regional "esté orgullosa" de "no haber tomado medidas cuando había que salvar la salud para salvar la economía y la libertad".