García critica a quienes han "fragmentado" el centro derecha para "pactar con Chivite gobiernos que no les darán"

Asegura que el PP "es la única alternativa que nunca pactará con el 'sanchismo'"

El presidente del Partido Popular de Navarra y candidato a la Presidencia, Javier García, ha criticado este domingo que el centro derecha en la Comunidad foral está "fragmentado" por quienes "en lugar de construir una alternativa fuerte han preferido dividir para pactar con Chivite gobiernos que no les darán".

Ha defendido que en el PP "somos tan navarros como los demás y nadie va a dar clases de navarrismo a este partido" y ha criticado a quienes "pretenden repartir carnet de buenos y malos navarros". Ha puesto en valor un "nuevo proyecto de ilusión" para defender "en cada rincón que somos navarros y somos españoles como los que más". "Lo vamos a hacer con todos los que siguen viniendo y hacen que este proyecto esté vivo", ha destacado.

Así se ha pronunciado en un acto político celebrado este domingo en Cintruénigo que ha contado con la presencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, García ha advertido de que "Navarra está viviendo un momento muy complicado" con una presidenta que "no ha tenido escrúpulos de hipotecar esta tierra con sus pactos con Bildu". Una comunidad que "siempre ha sido líder" pero que "ha dejado de vivir de las rentas para empezar a caminar hacia atrás".

Javier García ha asegurado que "nunca en los últimos tiempos ha sido tan grande la distancia entre la realidad social y los que nos gobiernan" y ha contrapuesto el alza de los precios, los "problemas de viabilidad" de las empresas y la "incertidumbre" con el "confort de los cargos públicos".

Ha defendido que las elecciones "son vitales para este partido pero lo son más para Navarra" que "afronta un momento crucial" y "tiene que elegir entre seguir estancada o ilusionar y de nuevo volver a progresar". Ha pedido a los asistentes su implicación para que el PP haga "historia" sacando "el mejor resultado, no sólo para el partido sino para Navarra y España". "Nos jugamos demostrar a Chivite y al nacionalismo que el PP está vivo, tiene proyecto y no se arrodilla ante nadie", ha remarcado García, que ha llamado a "plantar cara al 'sanchismo" y su versión foral encarnada en la señora Chivite".

En este sentido, ha asegurado que el PP "es la única alternativa que nunca pactará con el 'sanchismo', somos el único partido que puede decir en Navarra que no vamos a pactar con Sánchez". "El 'sanchismo' ha contaminado Navarra entera" y ha pactado "con todos los partidos del Parlamento a excepción del PP", ha afirmado García. "Navarra se merece un partido" al que los ciudadanos puedan votar "tranquilos e ilusionados" y no "con la nariz tapada" o porque es "el mal menor". Un partido para "devolver a la senda de la Constitución a la Comunidad foral".

El presidente del PPN ha criticado que "ni PSN, ni Geroa Bai ni Podemos han apostado por el progreso" y ha reprochado que "la agenda del PSN es la de Sánchez" en cuanto a que pacta "con quien sea para permanecer un día más en el poder". "Lo estamos viendo" cuando Sánchez "ha decidido que las baterías de Volkswagen vayan a Martorell", ha señalado, para afirmar que, si el PP llega al Gobierno, "las baterías y el trabajo se quedarán en nuestra tierra".

Igualmente, ha criticado que "no han logrado ni siquiera una licitación del Tren de Alta Velocidad" sino que "las obras que estamos llevando a cabo se ejecutaron con un Gobierno del PP". Ha afirmado que Chivite "no se implica con el TAV" porque "sus socios, los anti todo, no quieren que Navarra avance". Algo que ha extendido a otras infraestructuras como el Canal de Navarra o la A-15.

El presidente del PPN ha reprochado el "nulo compromiso de Sánchez" con Navarra y le ha acusado de "echarse a los brazos de quienes tanto daño y sangre ha derramado sobre esta tierra". Y ha aseverado que el "compromiso" de Chivite es "acabar con la libertad y acabar con Navarra".

Javier García ha destacado que "no podemos permitir que la Guardia Civil de tráfico salga de nuestras fronteras" y ha reivindicado que "se quede siempre en esta tierra que la vio nacer". En su opinión, es "incompatible defender Navarra y a la vez gobernar con el independentismo vasco que nos pretende fagocitar".

El dirigente de los 'populares' navarros se ha mostrado convencido de que el régimen fiscal "confiscatorio" de Navarra tiene como objetivo "hacernos cada vez más pobres para conseguir la pretensión del nacionalismo de que nos incluyan en el País Vasco".

Ha afirmado que el 28 de mayo, "vamos a decirle que basta ya, vamos a parar los pies a Chivite y vamos a demostrar que pactar con ellos no sale gratis". Y ha apostado por que, en las próximas elecciones, "los que nunca tuvieron que tener la llave del Gobierno salgan de la gobernabilidad de Navarra y dejen de ser decisivos y de fortalecerse".