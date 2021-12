García Castaño defiende labor de Villarejo,un "monstruo" creado por políticos

El excomisario Enrique García Castaño ha definido este jueves a José Manuel Villarejo como un "monstruo" creado por "los políticos", un agente con "perfecta autorización" para usar sus empresas en operaciones de inteligencia y cuyo "buen hacer" se fue "al cubo de la basura" por sus numerosas grabaciones.

Lo ha hecho en su declaración como acusado en el juicio que celebra la Audiencia Nacional del caso Tándem, donde ambos, considerados representantes de la llamada policía patriótica, se sientan en el banquillo: Villarejo por tres presuntos encargos de espionaje y García Castaño por facilitarle supuestamente información sensible sirviéndose de su cargo.

Acusaciones que ha negado quien dirigiese la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, que se enfrenta a una petición de 87 años de cárcel y cuyo interrogatorio ha estado por momentos centrado en la figura de Villarejo y su papel en la Policía o como "colaborador activo del CNI".

Una vez más, el comisario, conocido en el entorno policial como El Gordo, ha afirmado que "todo el mundo" sabía que Villarejo usaba sus empresas "en beneficio de la Policía y también del CNI" para "unos fines del Estado desde un punto de vista legal y correcto", una actuación que ha reivindicado para evitar que "los malos" vayan siempre "por delante".

"Uno de los pilares fundamentales dentro de la estructura de la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada es tener una estructura opaca", ha indicado García Castaño a preguntas del abogado de Villarejo, que ha relatado todas las operaciones en las que éste habría intervenido.

Libia, Siria, Cuba o Venezuela son algunos de los destinos en los que el exjefe de la UCAO ha admitido haber trabajado con Villarejo, a quien ha reconocido que "abrió un canal" con los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, su trabajo en los atentados del 11-M en Madrid o haber conseguido "toda la documentación que tenía clandestina el señor Sadam Hussein".

Por eso, ha dicho que "se le podía haber detenido" antes de 2017 porque llevaba tiempo haciendo lo mismo.

Es más, ha apuntado que él se encontró con "cuatro policías" en activo que tenían sus negocios "tapadera y su cobertura" porque era su forma de actuar, si bien la "parafernalia" con sus múltiples grabaciones, confundieron a la gente, ha opinado.

García Castaño sí ha reconocido haber dado "muchos datos" a Villarejo, pero sólo para operaciones policiales y siempre autorizado por el número dos de la Policía Eugenio Pino, como cuando el comisario le pidió una entrevista con el expresidente madrileño Ignacio González cuando investigaba el caso de su ático en Marbella.

Más allá de Villarejo, García Castaño ha vivido uno de los momentos más tensos cuando el fiscal le ha preguntado por los ingresos en efectivo que aparecieron durante años en su cuenta.

La Fiscalía cree que son dádivas de Villarejo por sus servicios, pero García Castaño ha asegurado que procedían de fondos reservados "y otro tipo de cosas"; dinero que él debía adelantar en operaciones de inteligencia secretas y que más tarde le devolvían.

Y ha puesto un ejemplo: cuando viajaba a Francia y tenía que pagar "a una autoridad francesa que colaboraba con nosotros", llevaba dinero en efectivo que, además, podía usar para beber, comprar un traje o unos zapatos: "Se me pagaba de esa forma porque me estaba jugando la vida".

Ante las suspicacias del fiscal y la mirada preocupada de su defensa -que, según ha comentado García Castaño, le ha advertido de que no hablase de fondos reservados para no meterse "en un lío"-, el comisario ha explicado que recibía el dinero de dichos fondos en efectivo, a veces en billetes de 500, y sus funcionarios lo ingresaban en su cuenta, y ha recordado que el encargado de la gestión de fondos reservados admitió que le daba 5.000 euros al mes.

"En mi vida he recibido dinero en efectivo del señor Villarejo", ha asegurado el comisario, que no obstante ha reconocido haberle pedido dinero para pagar a unos colaboradores y haber adquirido dos coches a través de su empresa para ahorrarse el IVA, pero ha indicado que después se lo pagó "en efectivo" en su despacho.

García Castaño se ha desmarcado de los proyectos por los que está acusado, denominados Iron y Land: "Ni idea de Iron, ni idea de Land (...) Nada de nada. (...) Nunca, jamás, el señor Villarejo me habló de eso".

Y si ayer su subordinado, el inspector jefe Constancio Riaño, le señaló como quien ordenó pedir información reservada para Villarejo, este jueves ha sido García Castaño quien le ha acusado de mentir y ha apuntado que fue él quien pasó "información continuamente" a comisarios jubilados "amigos suyos".

"No quiero ocultar nada", ha dicho en varias ocasiones el exjefe policial, que ha terminado su intervención dirigiéndose al tribunal para pedir ayuda. "No soy ni contrabandista ni ladrón pero écheme una mano para poder defenderme porque no me puedo defender". Un gesto con el que ha conseguido que se incorporen unos correos que su defensa considera claves.