García Albiol ejercerá acusación popular contra ladrón que agrede a víctima

El alcalde de Badalona, ??Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este sábado que el Ayuntamiento se presentará "por primera vez" como acusación popular contra el ladrón que hoy ha agredido a un hombre de más de 60 años en el barrio de Llefià, en un intento de tirón.

La víctima ha resultado herida grave al caer al suelo en el forcejeo con el joven que quería robarle mediante un tirón en el barrio de Llefià de Badalona (Barcelona), han informado fuentes de los Mossos.

El suceso ha tenido lugar sobre las tres y media de esta tarde en la avenida de América de Badalona cuando un joven ha intentado robar al hombre con el procedimiento del tirón.

La víctima se ha zafado del agresor y, en el forcejeo, ha caído al suelo y se ha golpeado la cabeza, por lo que ha sido trasladado al hospital, donde ha quedado ingresado en estado grave, según las mismas fuentes.

Vecinos de la zona que han presenciado el hecho han rodeado al agresor y lo han retenido en la calle hasta que han llegado los Mossos, que lo han detenido bajo la acusación de robo con violencia.

El alcalde ha lamentado los hechos, que ha calificado de muy graves y ha declarado: "quiero ser muy contundente y dije que este tipo de personas en Badalona no tienen lugar, no los queremos en esta ciudad. No queremos personas que se dedican a delinquir y crear problemas".

García Albiol ha afirmado que el Ayuntamiento se presentará como acusación popular "para que a este delincuente le caiga la pena más alta, entre en la cárcel y, cuando salga, le expulsen a su país".

El alcalde ha afirmado: "puedo garantizar que en Badalona los delitos bajarán como ya ocurrió el año 2011 y, por ello, estamos reestructurando la Guardia Urbana, adaptándola al modelo policial que creo que es más efectivo".

En este sentido, ha anunciado que a partir del mes de septiembre aumentará el número de agentes de la Guardia Urbana que patrullará a pie por los barrios y recuperará la unidad antidisturbios Omega "para actuar y dar respuesta a situaciones, como la que se ha dado hoy, en barrios donde haya problemas de delincuencia, incivismo y convivencia".

Para el alcalde de Badalona, "el hecho de que durante los últimos cinco años se hayan eliminado los guardias de barrio y la unidad antidisturbios nos obliga a tener que acelerar para dar respuesta y cobertura policial adecuada a lo que necesita esta ciudad en estos momentos".

"Los vecinos de Llefià se merecen vivir con la misma dignidad que cualquier otro vecino que viva en otra zona de Badalona mucho más tranquila, por eso tomaremos las medidas que sean necesarias", ha añadido. EFE