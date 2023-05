García agradece a los especialistas internos residentes que hayan elegido Andalucía para su formación

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha trasladado este miércoles su agradecimiento a los nuevos especialistas internos residentes (EIR) por elegir todas las plazas de formación ofertadas por Andalucía en la última convocatoria.

En concreto, se proponían 1.804 plazas que ya han sido adjudicadas, incluidas las de Medicina Familiar y Comunitaria (430), según ha detallado la Junta en una nota de prensa. "Es de suma importancia que Andalucía cubra todas estas plazas ante la necesidad que existe hoy de profesionales y que existirá en la próxima década, sobre todo, en aquellas especialmente deficitariascomo es Medicina Familiar y Comunitaria", ha explicado García.

"Aunque --ha continuado--, si es importante que realicen su formación en nuestra tierra, aún lo es más que, una vez finalicen, se queden para seguir desarrollando la carrera profesional", ha abundado la consejera, que ha afirmado que en los diez próximos años se jubilarán en la comunidad autónoma unos 6.800 facultativos.

Por este motivo, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que incremente el número de plazas MIR, hasta las 4.000 en los próximos cuatro años, y que flexibilice los criterios para las unidades de acreditación docente. "Si no se produce esta flexibilización de criterios, Andalucía no puede pedir más plazas porque no cumplimos dichos criterios", ha indicado.

La titular andaluza de Salud y Consumo ha visitado este miércoles las áreas de Odontología y Radiodiagnóstico del centro de salud de Huétor Vega, en el área metropolitana de Granada. Al respecto, ha mostrado su satisfacción ya que, desde la incorporación de estas dos unidades, los vecinos de esta localidad evitan viajes a La Zubia, donde recibían estos servicios.

Esta localidad, adscrita al Distrito Sanitario Granada Metropolitano de Atención Primaria, cuenta con una población superior a las 12.000 personas, encuadrándose el 68,5 por ciento de éstas entre los 14 y los 64 años. Huétor Vega cuenta con ocho cupos médico-enfermera, de los cuales dos corresponden a Pediatría. La población infantil para atender supera los 1.670 menores, estando el mayor número de éstos (68,7 por ciento) entre los 7 y los 13 años.

Catalina García ha agradecido a la alcaldesa del municipio, Elena Duque, presente en la visita, la colaboración del Ayuntamiento con el Servicio Andaluz de Salud. Así, ha recordado que el edificio donde se sitúa el centro de salud fue cedido por el Consistorio.

En la visita, también ha acompañado a la consejera el delegado territorial de Salud y Consumo en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, y la directora gerente del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, Leticia Soriano, entre otras autoridades. Por otro lado, la consejera ha puesto en valor el trabajo de Enfermería.

"Las enfermeras son una pieza fundamental en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas. Su trabajo es esencial en la atención médica, desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el cuidado de pacientes en situaciones críticas. Su dedicación, paciencia y compromiso con los pacientes son valores que merecen ser reconocidos y valorados. Además, su capacidad para brindar atención de alta calidad en situaciones de alta presión es admirable", ha dicho.

Al hilo de esto último, ha informado de la incorporación de dos enfermeras pediátricas de referencia y otra enfermera referente de centros educativos, así como una enfermera para la consulta de acogida y una enfermera gestora de casos para atender el correcto funcionamiento de las residencias. "Hay que tener en cuenta el importante número de personas que se atienden diariamente en centros como El Serrallo o Fray Leopoldo", ha manifestado.