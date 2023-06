García (Adelante), sobre candidatura de Teresa Rodríguez: "Yo no descartaría a ninguno de los militantes"

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este viernes sobre una eventual candidatura de Teresa Rodríguez a las Cortes Generales en las elecciones de 23 de julio, mientras los militantes votan este fin de semana si este partido se presenta por la circunscripción de Cádiz o Sevilla, que "eso se lo tendría que preguntar ella", para blandir la teoría del requisito de estar al corriente de las obligaciones como militante y con esta premisa ha colegido que "yo no descartaría a ninguno de los militantes".

"Eso es mucho", ha sostenido García acerca de esta conclusión, quien ha precisado que "no está decidido y, evidentemente, no sería responsable no haberlo hablado ya, ¿no?". "Estamos en ello, pero no está decidido", ha proseguido explicando.

García ha sostenido que "todos los líderes de Adelante Andalucía están al corriente de sus cuotas" y que, en consecuencia, "todos pueden presentarse a las primarias".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, donde ha tenido que pronunciarse sobre esa hipótesis, que supondría el regreso de Teresa Rodríguez a la política parlamentaria en caso de ser candidata y conseguir acta de parlamentaria, una vez que en diciembre del pasado año renunció al escaño que consiguió en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022 para regresar a la docencia.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, quien ha precisado que la designación del cabeza de lista por cuanto concurrirán por una sola circunscripción, que es el debate que se ha trasladado a la militancia, que se pronunciará sobre si será Cádiz o Sevilla, se resolverá la semana que viene, ya que el plazo de presentación de las candidaturas a las Cortes Generales transcurre entre los días 14 y 19 de este mes, por lo que ha precisado que "no están hechas las listas, pero se van a hacer la semana que viene".

"No estoy diciendo nada, pero no están hechas (las listas) todavía y se abrirá un proceso de participación con la militancia también", ha indicado.

García, quien ha afirmado desconocer los datos del número de militantes con el argumento de que "no soy el responsable de organización", ha explicado que la consulta a la militancia para decidir presentar un único candidato por Cádiz o Sevilla "se vota entre hoy y mañana y los resultados los daremos cuando acabe", mientras que la difusión de los resultados los ha pospuesto al lunes "o ya veremos exactamente cómo lo hacemos".

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha abogado por que su partido concurra en solitario a las elecciones generales del 23 de julio con la idea de que en los proyectos nacionales "no hay ninguna intención" de que "Andalucía tenga el mismo peso y el mismo poder político" que otras comunidades.

"Sabemos que eso es así y nos gustaría que fuera diferente", ha proclamado en alusión a su participación en el proyecto Sumar que abandera la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz.

García ha blandido "la parte de responsabilidad de los andaluces" después de comparar que "si los valencianos son capaces de tener poder político y voz propia, los catalanes, los vascos, los gallegos, hasta los de Teruel, es porque se lo han ganado" y, en conclusión, a los andaluces "no nos van a regalar nada y nos lo tenemos que ganar nosotros".

"Si en otros momentos de la historia tuvimos autonomía por el 151 y no por el 143 (artículos de la Constitución que regulan el acceso a la autonomía) fue porque nos lo ganamos", ha considerado, al tiempo que ha precisado que "a lo mejor nos hemos relajado y es hora de que demos un golpe encima a la mesa y nos lo ganemos".

El portavoz parlamentario ha considerado que, tras la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, "abundan los actos, los mítines de los grandes partidos de Andalucía" y que, transcurridas las elecciones, "los ministros y las ministras no pasan por aquí ni para preguntar cómo estamos, por mucho que tengamos los datos de desempleo más grandes de todo el Estado, si no de Europa".

"Andalucía debe dejar de ser un saco de votos para todos los partidos", ha demandado José Ignacio García.