García Adanero: "UPN ha renunciado a ser alternativa al Gobierno"

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha anunciado que, al igual que su compañero Sergio Sayas, no va a dejar el acta de diputado y ha criticado que la formación regionalista "ha renunciado a ser alternativa al Gobierno".

Así lo ha afirmado este martes ante los medios de comunicación, después de que el Comité de Garantías y Disciplina haya decidido suspenderle de militancia durante 2 años y 6 meses por contravenir las directrices del partido en la votación de la reforma laboral.

El Comité de Garantías y Disciplina de UPN ha adoptado esa resolución, que puede ser recurrida ante el Consejo Político, al considerar que tanto García Adanero como Sayas cometieron una "falta grave" al "ocultar la realidad de su sentido del voto". Si lo hubieran comunicado se estaría ante una "infracción leve".

"Es evidente que se nos quiere expulsar de UPN porque molestamos y, en esa estrategia de ser muleta de Sánchez, nosotros éramos un problema", ha denunciado García Adanero.

El diputado ha dicho: "Tenemos que ser una alternativa potente para cambiar las políticas de este Gobierno y eso UPN ahora no lo está haciendo, ha cambiado el rumbo. La gente se está desafiliando del partido, gente que fundó este partido, gente que puso dinero para la fundación de este partido, porque ya no les representa y nosotros vamos a seguir defendiendo estos principios y valores porque el apoyo en la calle es cada día mayor".

En cuanto a la suspensión que ha dictado el Comité de Disciplina, García Adanero ha afirmado que "lo decidieron hace días, no tuvieron ni la consideración de esperar a que hablaran los órganos del partido, se pidió la expulsión aún sabiendo que no era estatutaria, y lo que han hecho es una expulsión de facto".

También ha explicado que cabe la posibilidad de recurrir al Consejo Político, "pero cómo vamos a recurrir a un Consejo Político que mayoritariamente decía que había que expulsarnos cuando estatutariamente no se podía -ha dicho-. Es evidente que había una voluntad manifiesta de cambiar de estrategia".

El Comité de Disciplina considera una falta grave porque "se ocultó la intención del voto", algo que García Adanero ha negado: "Nosotros no ocultamos el sentido del voto al partido. Son conversaciones privadas en las que se dejó bien claro que, si no se daban los motivos para el voto afirmativo, no íbamos a votar a favor de esa propuesta", ha explicado.

"Yo dije en la Cadena SER a las 8:20 de la mañana que iba a cumplir la disciplina de voto porque confiaba en recibir esas explicaciones. No solo no se dieron, sino que se ocultaron", ha añadido.

Además ha explicado que "quien decide el voto es cada órgano, no la dirección del partido. Cada uno vota sus decisiones. El acuerdo por el que había que votar que sí lo adoptó la dirección, no el Comité Ejecutivo que era estatutariamente quien tenía que hacerlo".

El diputado no ha aclarado si recurrirá a la Justicia: "Son cosas que ya veremos en el futuro". También ha dejado claro que volvería a votar en contra "y más convencido viendo el apoyo de la gente".

García Adanero, quien salió este lunes por la tarde del hospital tras una operación, ha subrayado: "No sé si alguno ha pretendido anunciar la expulsión de UPN con la idea de que estuviera en casa callado y eso evidentemente no lo voy a hacer".