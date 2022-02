García Adanero dice que le "llama la atención" el "interés inusitado en echarnos del partido"

Ha manifestado que "no es normal que se nos quiera obligar a emitir un voto para apoyar a Sánchez sin decir qué acuerdo hay detrás"

El diputado de UPN Carlos García Adanero ha manifestado este jueves, después de que el Comité de Garantías y Disciplina acordara la suspensión de la militancia del partido durante dos años y medio a los dos diputados regionalistas, que desde la dirección del partido "tenían un interés inusitado en echarnos del partido", lo que "a mi me ha llamado la atención".

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, García Adanero ha manifestado que se encuentra "bien" porque "creo que hicimos lo correcto y creo que es lo que querían nuestros votantes" y por otro lado "mal" porque "el trato que me ha dado mi partido no me parece el más adecuado". "Es un sentimiento bastante malo en cuanto al tratamiento del partido", ha indicado.

Ha explicado el diputado que "la expulsión no cabía estatutariamente". "Ellos hablaban de expulsión pero había que cumplir con los Estatutos; lo que hacen es una expulsión en diferido, no te expulsan pero te dejan apartado tanto tiempo que casi es como una expulsión", ha dicho.

García Adanero ha reiterado que, tras la decisión del Comité de Garantías, van a alegar porque "el escrito que nos mandaron desde el punto de vista jurídico es un auténtico despropósito". "Otra cosa es que como es el mismo órgano el que ve las alegaciones, no se si vamos a tener mucho éxito", ha dicho, para afirmar que con la resolución final acudirán a los tribunales ordinarios.

Según ha continuado, es una pelea "dura, larga y triste" y "por defender lo que querían nuestros votantes, por defender los principios y valores de UPN y por no apoyar a Sánchez". "Hoy mismo tenemos noticias nuevas que ponen de manifiesto que a Sánchez no se le puede apoyar ni un solo minuto, al final es un presidente que está ahí con los votos que está, con el apoyo de Bildu", ha indicado, para incidir en que "hoy se pone de manifiesto esa estrategia que lo que hace es poner en la dirección del Estado a la propia Bildu, a Batasuna".

García Adanero ha señalado, sobre si seguirán ocupando el escaño hasta final de legislatura, que "de momento vamos paso a paso, las alegaciones y los tribunales ordinarios". "En este momento no pensamos abandonar el acta, no", ha aseverado.

El diputado ha manifestado el "apoyo total" que sienten de la militancia "que habla con nosotros". "Pero no solo de la militancia sino que muchas personas que nos votaron muestran su apoyo y creen que hicimos lo correcto, que quien está equivocada en este caso es la dirección del partido", ha comentado.

Ha manifestado además que "parece que había un acuerdo, un acuerdo que se ocultó cuando se anunció el voto porque se dijo que se iba a votar por el bien de España y de Navarra, pero no se dijo que había un acuerdo, se ocultó, pero no solo a nosotros, que ya me parece grave porque al final tenemos que votar, sino al conjunto de los españoles". "Luego se ha dicho que existía un acuerdo, pero no se ha querido decir qué decía ese acuerdo, por lo tanto yo creo que son muchos interrogantes", ha dicho.

A su juicio, "lo que no es normal es que se nos quiera obligar a nosotros a emitir un sentido de voto para apoyar a Sánchez sin decir qué acuerdo hay detrás". "Nosotros no lo podíamos tolerar y no lo hicimos", ha comentado.

Sobre si ve riesgo de ruptura en el partido, el diputado ha comentado que "si la dirección está tan convencida de que ha hecho lo correcto lo que choca es que no convoque una asamblea para saber cuál es la opinión de verdad de las bases del partido". "Yo creo que sería bueno que preguntaran al conjunto de afiliados de UPN y si pueden también a los votantes para ver si les parece mejor lo que hicimos nosotros o lo que pensaba la dirección", ha afirmado.