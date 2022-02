García Adanero, tras ser suspendido de militancia: "Si no se nos hace caso, están los tribunales ordinarios"

Carlos García Adanero ha ofrecido sus primeras declaraciones tras conocer la decisión de UPN a la Cadena COPE. Durante todo momento se ha mostrado indignado con la decisión y hablando en plural sobre las decisiones que tomarán tanto él como Sayas en el futuro: "Tenemos unos días para alegar, aunque tenemos poca esperanza. Si no se nos hace caso, están los tribunales ordinarios. Vamos a pelear hasta el último momento porque esto es una injusticia tremenda", ha asegurado.

"Hoy hemos sabido qué acuerdos hay con el Partido Socialista. Se está ocultando un acuerdo y a los que no quisimos tragar con eso, nos echan. Me parece un despropósito absoluto", se ha quejado García Adanero en declaraciones a COPE. El diputado expedientado por UPN ha manifestado que la sanción le parece "desproporcionada porque yo creo que el mandato de la Ejecutiva era la expulsión. Como la expulsión era una barbaridad porque no cabía en los estatutos, porque con estos en la mano no lo podían hacer, han buscado una fórmula que es como una expulsión en frío", se ha quejado.

Finalmente, García Adanero se ha mostrado sorprendido con la celeridad del proceso: "El jueves estábamos votando y hoy es miércoles. Llama a la atención. Ojalá los tribunales de Justicia en España se den tanta pisa para ver las cosas", ha comentado Carlos García Adanero tras conocer que ha sido suspendido de militancia junto con su compañero Sergio Sayas.

UPN suspende de militancia a Adanero y Sayas

El comité de Garantías y Disciplina de UPN ha decidido suspender de militancia a Carlos García Adanero y a Sergio Sayas durante un periodo de dos años y seis meses. Los diputados navarros votaron en contra de la reforma laboral del Gobierno incumpliendo con lo prometido por su partido al Ejecutivo. Este hecho, según ha podido saber COPE, es considerado por UPN como una presunta infracción de los estatutos del partido.

Además, desde UPN han propuesto imponer a los dos expedientados la sanción de inhabilitarlos para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este por el mismo periodo de tiempo.