García aconseja que no se ridiculice y comprensión lectora a una Ayuso que le dedica "la mitad de sus mítines"

La candidata de Más Madrid a la Presidencia, Mónica García, ha aconsejado "que deje de hacer el ridículo" y "comprensión lectora" a una Isabel Díaz Ayuso que "dedica la mitad de sus mítines" a Más Madrid.

"Ayuso es una lectora empedernida de nuestro programa pero es importante la comprensión lectora", ha lanzado desde el mitin en Villaverde. "No queremos un Tinder público, por eso es importante la comprensión lectora. Queremos un Gobierno que nos proteja del acoso, que nos proteja cuando nos agreden y cuando nos llaman putas. Queremos una aplicación a la que recurrir, donde tengamos herramientas para denunciar el acoso digital. Lea mejor, deje de hacer el ridículo y lea bien las propuestas del siglo XXI", ha instado a la 'popular'.

Sus primeras palabras han sido para distanciarse de los "políticos bisiestos", los que van a los barrios cada cuatro años, y para poner fin "a la chapuza sanitaria". "Es hora de reconstruir la sanidad, de reducir las listas de espera, de aumentar los pediatras, de tener un médico de cabecera para toda la vida. Es la hora de decidir entre sanidad o Ayuso", ha exclamado, lo que ha sido coreado con gritos de 'sanidad pública'. García se ha comprometido a "devolver la sanidad pública a los ciudadanos y quitársela de las manos a los mercachifles de lo común".

Más Madrid se presenta a las elecciones para construir refugios climáticos frente a los negacionistas climáticos, medio millón de tejados solares frente a los defensores de las eléctricas, plazas llenas de árboles frente a plazas de hormigón, una economía productora frente a una economía depredadora, todo ello englobado en "la lucha contra el cambio climático, que es la lucha para vivir mejor".

MÁS MADRID COMO "LA CASA COMÚN DE TODOS LOS PROGRESISTAS MADRILEÑOS"

Mónica García se ha comprometido a que Más Madrid sea "la casa común de todos los progresistas madrileños" cuidando las instituciones y responsabilizándose de "una política bonita que hable de los madrileños y que trabaje por lo que de verdad importa".

El objetivo es "vivir mejor, sin angustia en el estómago". "El dolor de la vida depende del código postal. Si vives en el 28021 (Villaverde) tienes más posibilidades de recibir ansiolíticos que una beca", ha condenado.

A catorce días de la cita electoral, Mónica García llama a llenar las urnas de la papeleta de Más Madrid, la papeleta "por la sanidad pública, con la que se respire aire libre, con la que los colegios no sean hornos, las de la dignidad, la alegría y el futuro". "Hay que votar como si nos fuera la salud en ello. Por respeto y dignidad tenemos que llenar las urnas", ha terminado la candidata.

SABANÉS CUESTIONA EL "PODER ACUMULADO EN SOL"

La diputada de Más País/Equo, Inés Sabanés, ha participado en el acto enviando dos recados a las candidatas. A Rita Maestre le ha recordado que "cualquier problema que tenga un vecino, aunque no sea su competencia, sí es su incumbencia". Y a Mónica García que "todo municipio, barrio y distrito tiene derecho a hablar de su futuro y participar en él". Eso le ha llevado a cuestionar "el poder acumulado en Sol", que es "un profundo error".

Sabanés ha arrancado destacando que el PP no habla de Madrid. "Es como si estos cuatro años no hubieran pasado, sólo hablan de Rita (Maestre), de Manuela (Carmena), del sanchismo e insultan a Mónica (García)", "un legado de crispación" que encuadra en que "no han hecho nada".

Como mucho, los 'populares' hacen dos cosas, "inaugurar cosas que se dejaron preparadas" por el anterior Gobierno, como La Gavia, donde se les ha olvidado contratar el mantenimiento, ha apuntado, y "estropear lo arreglado, como bicimad".

"Recibimos una herencia nefasta, con contratos imposibles, con las zonas verdes en riesgo, con el acoso de Hacienda con Cristóbal Montoro y de la Comunidad, con limitaciones presupuestarias pero sacamos adelante un gobierno, saneamos un Ayuntamiento que ahora nos devuelven con una deuda que no entiendo de dónde sale, en qué se han gastado el dinero", ha reprochado Sabanés.