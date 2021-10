Garamendi sobre la reforma laboral: Yo no entiendo absolutamente nada

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que no entiende "absolutamente nada" sobre las discrepancias abiertas en el Gobierno sobre la reforma laboral después de que Podemos haya pedido una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición por las supuestas injerencias de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a Oviedo para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, Garamendi ha señalado que la legislación laboral "influye de forma decisiva en la economía y es muy normal, y tiene toda la lógica, que el Ministerio de Economía pueda opinar".

"Si estoy sentado en la mesa y dicen que ya está acordado, como hace la vicepresidenta segunda (Yolanda Díaz), yo no lo entiendo y no sé para qué voy a sentarme", ha advertido tras subrayar que las afirmaciones realizadas ayer por Calviño en el congreso de CCOO no tenían "nada de particular" dado que solo incidió en que se está hablando de la reforma laboral, "que es lo que se está haciendo".

El líder de la patronal española ha asegurado además que para él, como ciudadano, "el Gobierno es uno, no son dos" y que tiene la legitimidad "de hacer lo que tenga que hacer", pero otra cosa es que los empresarios tengan que "decir que sí" dado que, pese a que desde la CEOE hay disposición para llegar a un acuerdo, "así es muy difícil".

"Cuando metemos la política en las cosas de comer vamos por mal camino y si el tema es ir a un mitin a decir que esto va a ser así que nos lo cuenten y que me pasen el papel", ha apuntado tras advertir de lo complicado que resulta trabajar en un acuerdo mientras se producen sucesivas filtraciones a los medios de comunicación y se actúa "en clave de prensa".

A su juicio, en su calidad de vicepresidente de los empresarios europeos, la UE "no está pidiendo la contrarreforma laboral que defienden algunos miembros del Gobierno" sino cómo llevar a niveles de temporalidad similares a los del resto de Europa.

En esa cuestión, ha indicado, también influye el proceso educativo y es necesario pensar cómo cambiar el sistema forma para que la tasa de paro juvenil baje del 40 por ciento actual, "y algo tendrá que decir también la ministra de Educación, ¿o tampoco va a poder hablar?".

Por el contrario, Garamendi sí ha considerado "una buena noticia, aunque llegue tarde", el acuerdo entre PSOE y PP para renovar todos los órganos constitucionales salvo el Consejo General del Poder Judicial, un pacto "lógico" dado que "para que las cosas funcionen es fundamental la estabilidad institucional".