Garamendi indica que para España "es bueno que haya un PP fuerte"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha manifestado este jueves que le desea lo mejor a Pablo Casado y a Alberto Núñez Feijòo y ha dicho que para España "es bueno que haya un PP fuerte".

En declaraciones a los periodistas, ha asegurado que en temas de política interna de un partido "no podemos entrar ni entramos", pero ha señalado que "es bueno para España que haya un PP fuerte, porque es fundamental para un país en democracia que haya un partido con capacidad de alternancia".

En España, "hoy por hoy, hay dos partidos llamados a gobernar" por lo que "que al PP le vaya bien nos parece buena noticia", ha precisado.

Al mismo tiempo le ha deseado "lo mejor a Pablo Casado, con quien tengo muy buena relación, y le ha deseado al mismo tiempo lo mejor a Alberto Núñez Feijòo, que es una persona de mucha experiencia y probada" como presidente de la Xunta.

Para la democracia y para España, ha añadido, "es bueno que le vaya bien al PP" pero "no soy afiliado al partido y no me corresponde a mí", aunque "desde el área empresarial nos gusta la estabilidad y la moderación y que el PP resuelva un problema interno".