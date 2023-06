Garamendi ve en la firma del Estatuto del Becario "un acto electoral" y cree que la "vocación es que no haya prácticas"

Dice que "no ha lugar" cuando el Congreso está "cerrado" y que tienen que ser las elecciones las que marquen "lo que el pueblo quiere decidir"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de "acto electoral" la firma del Estatuto del Becario entre el Gobierno central y los sindicatos y cree que tiene "la vocación de que posiblemente no haya prácticas en este país".

Garamendi ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha participado en "Los Viernes de la Cámara", en relación a la firma del Estatuto del Becario, que no contó con la CEOE.

El presidente de la patronal española ha afirmado que la CEOE no va a participar en "actos electorales" y ha asegurado que "no tiene mucho sentido" un Estatuto donde las universidades no lo comparten, "muchos" de los estudiantes tampoco, además de la propia CEOE.

"Sinceramente, creo que no ha lugar, tienen que ser las elecciones las que tienen que marcar lo que el pueblo español quiere decidir y, a partir de ese momento, nos sentaremos. Pero sinceramente lo veo como un acto electoral que no ha lugar y, menos, cuando en estos momentos en el Congreso está cerrado y es la diputación permanente la que está encima de la mesa", ha añadido.

Garamendi ha indicado que "se queda ahí" y, "desde luego, la vocación es que posiblemente no haya prácticas en este país". Ante las acusaciones de los sindicatos que creen que es "política" por parte de la patronal no haber participado en la firma, ha respondido que "es política ir allí a sacarse la foto".

Según ha manifestado, la CEOE está siempre "cuando hay que estar", "se firma cuando hay que firmar" y, cuando consideran que "no", se dice "que no".

Garamendi ha indicado que no va a entrar en el fondo porque "no saben cuáles son los papeles" ya que todavía no han visto cuál es el documento relativo al Estatuto, pero no lo comparten y cree que lo están firmando "gente que sabe poco de esto". "Sobre todo es un acto electoral", ha manifestado.