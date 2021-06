Garamendi dice que CEOE no ha tratado sobre indultos que es un tema político

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho, tras la polémica por sus declaraciones de la semana pasada acerca de los indultos a los presos del procés, que dentro de la CEOE no se ha tratado este tema, que es "político" y ha añadido que en la organización "hay distintas opiniones que están saliendo".

Garamendi, que ha participado este lunes en el curso de la UIMP "Perspectivas de la economía española y europea ante la nueva realidad", que organiza la APIE, ha afirmado que él nunca ha dicho que esté de acuerdo con los indultos.

Ha afirmado que en la CEOE están con la Constitución y quieren que "todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del estado de derecho", y ha indicado que quizá en la entrevista televisiva en que habló sobre este asunto la semana pasado no se explicó bien o se le entendió mal.

Garamendi ha dicho que, como CEOE no van a entrar en este asunto y ha dicho que en cada una de las organizaciones que integran la patronal "puede haber distintas sensibilidades.

Ha añadido que tiene muy claro que la CEOE defiende la unidad de España y que el "problema de Cataluña lo tienen que resolver todos los españoles y es parte de la soberanía del pueblo españoles".

Antonio Garamendi, que ha dicho que siente "el lío que se ha formado", ha afirmado que "de uno y otro lado del campo político" se ha utilizado una frase que pronunció y "se ha sacado de contexto".

Garamendi dijo el pasado 17 de junio que "si ésto (la concesión de los indultos) acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea".

Ha agregado que cree que como CEOE están sufriendo "una serie de consideraciones que no nos merecemos" y que el mismo no merece.

También se ha referido a las críticas que han vinculado sus manifestaciones acerca de los indultos con la concesión de la Gran Cruz del Mérito Militar y supuestas ayudas recibidas por la CEOE.

Ha explicado que ha sido el Ejército el que ha solicitado la Gran Cruz para la CEOE por su colaboración con el Ejército en varios ámbitos, pero la condecoración tiene que pasar obligatoriamente por el Consejo de Ministros.

Antonio Garamendi ha dicho que le parece "una falta de respeto" al Ejército, que "no viene a cuento", decir que la CEOE apoya los indultos por que la han condecorado y, respecto a las ayudas, ha explicado que la patronal "no cobra ninguna subvención directa del Estado".

El presidente de la CEOE ha dicho que lo que su organización ha recibido son 15 millones de euros para un programa para formar a 65.000 personas en procedimientos de digitalización, pero " la CEOE no se queda con dinero de ésto".

Preguntado si en la asamblea que la CEOE del miércoles los indultos puedan suscitar alguna polémica por las distintas sensibilidades que pueda haber en el seno de la organización, ha reiterado que no se va a entrar en ese tema.

Lo que sí ha dicho es que le gustaría que "las empresas catalanas vuelvan a Cataluña" y que ese "es un objetivo que deberíamos tener todos".

Ha insistido en que en la CEOE no se ha hablado del asunto de los indultos a los presos del procés "y es que no vamos a hablar" porque "no nos corresponde entrar en este asunto".

En su caso particular, ha afirmado que él siempre ha dicho lo mismo: "siempre he defendido la monarquía parlamentaria, la unidad de España y la soberanía de los españoles".

También ha señalado que e la CEOE están "gente muy heterogénea desde el punto de vista del pensamiento" y que los más importante es la "estabilidad, la moderación y el cumplimiento de la ley, y es por dónde vamos a seguir".