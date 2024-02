Garamendi dice que la CEOE está con el campo pero pide "moderación" en las manifestaciones

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha manifestado este viernes en Pamplona que "estamos con el campo, es nuestra gente", pero ha pedido "moderación" en las manifestaciones, de manera que "se hagan pero dentro del esquema de no perjudicar a otros sectores".

En declaraciones a los medios de comunicación, Garamendi ha señalado, en cuanto a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que "hay varios temas que son europeos y otros que en España se pueden activar".

Se ha referido así a que "el campo se está quejando de varios temas, uno de ellos la entrada de productos de terceros países que no tienen los controles de calidad que se exigen en España y en la UE y es una competencia desleal". Además, ha señalado que "hace un par de días se ha aprobado el SMI y nosotros no nos estábamos quejando de la cifra, no decíamos que no había que subir, pero planteábamos un aspecto pendiente, que al campo se le puede aplicar un descuento en las cotizaciones de la Seguridad Social, que no se ha hecho". "Se habla mucho de la España despoblada pero se atiende poco", ha criticado.

Además, ha señalado que "hay otro tema que no cuesta dinero pero para los agricultores es un especial problema, sobre todo para los pequeños, que es la burocracia, papeles y papeles, que les supone un esfuerzo enorme".

Garamendi ha mostrado su apoyo a reivindicaciones del sector primario pero sin hacer manifestaciones que "perjudiquen a otros sectores, sería pegarnos un tiro en el pie a los españoles". Ha defendido así que las movilizaciones se ejecuten de "forma ordenada". "Si paralizamos el transporte vamos a hacer mucho daño a la economía, y eso no queremos", ha dicho.

Según ha continuado, "estamos con el campo, es nuestra gente, pero pedimos moderación, que se hagan las manifestaciones que haya que hacer, los paros que haya que hacer, pero dentro del esquema de no perjudicar a otros sectores porque podemos perjudicar a la pesca, a la industria... y acabaríamos con un grave problema no solo en el campo".

Sobre la Agenda 2030, ha indicado que "no se aplica de forma homogénea en todos los sitios" y que los agricultores y ganaderos están pidiendo que "compitamos en igualdad de condiciones, plantean que hay que trabajar en igualdad de oportunidades, hay que tener una visión muy especial con el campo, con la España vaciada que se dice tanto pero que está ahí".