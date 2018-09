Ganemos no descarta lista alternativa a Carmena ante proyecto "personalista"

Ganemos Madrid apuesta por seguir construyendo una candidatura municipalista como Ahora Madrid y en ese escenario no descarta crear una lista alternativa a la de la alcaldesa Manuela Carmena porque considera su proyecto como "personalista" y excluyente.

"A priori no se descarta una candidatura diferente, no vamos únicamente con esa opción pero no se descarta", ha explicado a Efe Ana Barba, portavoz de Ganemos Madrid, que entiende que la plataforma de "individuos" y no de partidos propuesta por Carmena "desvirtúa totalmente una candidatura popular y construida desde abajo".

La decisión no será solo de Ganemos sino de todos los actores políticos "con espíritu municipalista" a los que hoy se ha llamado en un comunicado a construir una "alternativa".

"Se supone además que ella no va a contar con nosotros", ha agregado Barba, en referencia a la intención que -según varios medios de comunicación- tiene Carmena de rodearse de un equipo de confianza del que no formen parte ediles como Pablo Carmona, Montserrat Galcerán o Rommy Arce (Anticapitalistas), que han supuesto una oposición interna para la exjueza.

Pese a ello, desde Ganemos recuerdan que "de aquí a febrero o marzo pueden cambiar las cosas y a lo mejor se replantea todo" después de que Carmena haya hablado de procesos de participación.

Ganemos lleva organizando encuentros municipalistas con diferentes actores desde primavera aunque a estas reuniones se acude en calidad de activistas y no de organizaciones, explica Barba, quien añade que "en un principio Anticapitalistas está en la misma postura que Ganemos".

En un comunicado, la corriente más radical de Ahora Madrid -candidatura formada por Podemos, Equo, ex de IU y Ganemos- emplaza "a todos los actores que compartan ese espíritu municipalista de construcción colectiva" a "seguir construyendo" una "alternativa" desde los principios de "unidad popular y confluencia por abajo", a los que atribuyen que Ahora Madrid llegase a la Alcaldía.

Para Ganemos, la propuesta de Carmena se aleja de la "motivación original" de un proyecto de transformación "en contacto permanente con las demandas sociales de los colectivos más activos" y es una "gestión extraña a los intereses de las mayorías populares".

Carmena anunció la semana pasada que concurrirá a los comicios de 2019 al frente de una nueva plataforma creada con un proceso de participación que denominó "participatarias" y que según aclaró posteriormente su número dos, la primera teniente de alcalde Marta Higueras, no consistirá en primarias sino en la "convergencia" de "muchas plataformas" de distintos sectores.

Por el momento, Izquierda Unida ha iniciado ya su proceso de primarias para elegir al cabeza de lista, que luego negociará su inclusión en una candidatura de unidad popular.

Podemos hará lo mismo para seleccionar a los representantes de la formación morada que buscarán ser parte del proyecto de Carmena, en el que la alcaldesa se quiere rodear de "gestores" en contraposición a los perfiles "ideológicos" que ve en Ahora Madrid.