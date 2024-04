El PSOE acorta distancia y se sitúa a un punto del Partido Popular, que sigue en cabeza en voto estimado, según el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que concede a los populares el 33,5 % de los votos.



La recuperación de los socialistas se produce después de subir 1,2 puntos respecto a la anterior encuesta de marzo, difundida en pleno estallido del caso Koldo, y de que el PP, un mes después, vea rebajado su apoyo electoral en medio punto.



Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sitúa como el líder político mejor valorado con una nota media de 4,22 puntos; seguido del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (4,14); de Yolanda Díaz (Sumar), que se queda con un 4,07, y del líder de Vox, Santiago Abascal, en última posición (2,81).

Feijóo: "Cuanta más corrupción hay en el PSOE, más sube en las encuestas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado sobre este último sondeo del CIS del que ha dicho, "esto no se lo creen ni ellos" y que parece que "cuanta más corrupción hay en el Partido Socialista, más sube en las encuestas".



Feijóo se ha referido así al barómetro del CIS en el transcurso de una visita en Ivars d'Urgell (Lleida) para conocer de primera mano a una cooperativa agrícola y ganadera, acto en el que ha estado acompañado del candidato popular en las elecciones catalanas, Alejandro Fernández.



"Quiero felicitar al Partido Socialista por sus excelentes resultados del CIS del último mes -ha afirmado Núñez Feijóo con ironía- porque, cuanto más caso Koldo y cuanta más corrupción en el Partido Socialista, parece ser que más sube en las encuestas".



"Animo (a los dirigentes del PSOE) -ha añadido- a que prosigan por estos senderos del caso Koldo para que los señores del CIS les aplaudan en las encuestas, pero comprenderán ustedes que esto no se lo creen ni ellos, aunque si les hace gracia, a nosotros también".



"El sentido del humor es fundamental en la política, sin sentido del humor los políticos no podríamos vivir, y a mí me gusta mucho el sentido del humor -ha continuado-; pero la reflexión simpática de esta mañana es que cuanta más corrupción hay en el Partido Socialista más sube en las encuestas, y lo demás carece de interés porque esto sí que es muy interesante".