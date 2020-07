PP ganaría las elecciones en Andalucía por 0,4 puntos sobre PSOE y sumaría mayoría con Cs y Vox, según sondeo

El PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 30,8 por ciento de los votos, con una ventaja de 0,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 30,4 por ciento de los votos. El PP-A podría volver a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Ciudadanos (Cs) y Vox, que obtendrían el 11,2 y 10,1 por ciento de los votos, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado en su página web el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Adelante Andalucía (que actualmente conforma grupo parlamentario) obtendría el 4 por ciento de los votos y Podemos, el 9,4 por ciento.

El campo de trabajo del Barómetro Andaluz ha sido del 18 de junio al 1 de julio y se han realizado 3.600 encuestas a través de Invest Group Investigación de Mercados S.L. para el Centra. Tras asignar 200 entrevistas a cada una de las ocho provincias, el resto, hasta 3.600, se distribuye proporcionalmente según la población residente, según consta en la ficha técnica.

El sondeo refleja que las dos únicas formaciones que subirían en votos respecto a los comicios de diciembre de 2018 serían el PP-A (que pasaría del 20,8 al 30,8 por ciento) y el PSOE-A (del 27,9 al 30,4 por ciento). Este resultado arrojaría entre 37 y 36 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 26 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A obtendría entre 35 y 37 frente a sus actuales 33.

El resto de formaciones políticas con representación parlamentaria bajaría en porcentaje de votos: Cs obtendría el 11,2 por ciento, 7,1 puntos menos que los votos obtenidos en 2018; Adelante Andalucía lograría sólo el 4 por ciento de los votos, frente al 16,2 de los últimos comicios, y Vox pasaría del 11 por ciento al 10,1 por ciento de los votos.

Estos porcentajes, traducidos a escaños, serían: entre 12 y 13 diputados para Ciudadanos, que actualmente tiene 21; entre 12 y 11 para Vox, que ahora cuenta con 12, y entre 2 y 3 para Adelante Andalucía, que ahora tiene 17. La bajada en votos y escaños para esta formación se atribuye en gran parte al hecho de que se tiene en cuenta que Podemos se presentaría a las elecciones separado de Adelante y que obtendría el 9,4 por ciento de los votos, con entre 11 y 9 escaños.

En virtud de los resultados que arroja la encuesta del Centra sobre estimación de voto, PP-A podría volver a sumar mayoría absoluta en el Parlamento (que se sitúa en los 55 escaños) con Ciudadanos, formación con la que tiene un pacto de gobierno, y con Vox, partido con el que suscribió un acuerdo de investidura.

Esta es la primera encuesta del Barómetro Andaluz del Centra que sitúa al PP-A como fuerza más votada en las elecciones autonómicas, ya que en los barómetros de junio de 2019 y de diciembre de 2019, el PSOE-A seguía siendo el partido más votado. De hecho, el PP-A sube en 6,3 puntos en porcentaje de voto respecto al último barómetro de diciembre de 2019, donde conseguía el 24,5 frente al 27,8 por ciento del PSOE-A.

Respecto a la valoración de líderes políticos, el único que consigue el aprobado, en una escala de 0 a 10, es el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, mientras que el segundo más valorado es el vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, con un 4,79. Le sigue la presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía y exlíder de Podemos, Teresa Rodríguez, con un 4,12; la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, con un 4,10, y el expresidente del grupo parlamentario de Vox y actualmente como diputado no adscrito, Francisco Serrano.

MORENO, EL ÚNICO QUE APRUEBA

En cuanto a la valoración de la gestión del presidente de la Junta, el 42,1 por ciento de los encuestados la califica de muy buena o buena, mientras que el 34,8 por ciento la considera mala o muy mala. Respecto de la gestión, en términos generales, del Gobierno andaluz de coalición de PP-A y Cs, el 40,4 por ciento de los ciudadanos la considera buena o muy buena, y el 36,3 por ciento, mala o muy mala.

De otro lado, sobre qué partido puede dar mejor respuesta a los problemas de Andalucía, el mayor porcentaje lo arroja la opción de "ninguno", con un 33,5 por ciento, mientras que el 19,4 por ciento de los encuestados considera que el PP-A y un 16,9 por ciento que el PSOE-A.

Para el 65,5 por ciento de los andaluces, la situación económica de Andalucía es mala o muy mala, mientras que un 17,8 por ciento cree que no es ni buena ni mala, mientras que un 15,4 por ciento sí la ve buena o muy buena y un 21,36 por ciento no sabe o no contesta.