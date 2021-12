La gamificación para prevenir deterioro funcional en mayores hospitalizados, a estudio en una tesis en la UPNA

La gamificación como estrategia novedosa y efectiva para prevenir el deterioro funcional en personas mayores hospitalizadas es el objeto de estudio de una tesis leída recientemente en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por el terapeuta ocupacional del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea César Cuevas Lara.

Los directores del trabajo de investigación, que recibió la calificación de sobresaliente 'cum laude', son Nicolás Martínez Velilla, investigador principal de la Unidad de Geriatría del centro de investigación Navarrabiomed (centro mixto de la UPNA y el Gobierno de Navarra) y Mikel López Sáez de Asteasu, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. La tesis se ha desarrollado en la modalidad de compendio de publicaciones científicas, un total de tres, aparecidas en revistas internacionales.

Tal y como explica el autor de la investigación, los procesos de hospitalización prolongados a edades avanzadas pueden conducir al desarrollo de una discapacidad sobrevenida debida a la falta de ejercicio físico, algo que constituye un fenómeno "creciente y prevenible en la mayoría de los casos". En este contexto, según apunta, los resultados de la investigación indican que un programa de gamificación basada en tecnología proporciona "beneficios significativos en la función física y muscular y parece revertir el deterioro funcional frecuentemente asociado a la hospitalización aguda en personas mayores".

César Cuevas explica que estas técnicas deberían ser consideradas como tratamientos coadyuvantes a la práctica clínica habitual, al tiempo que reivindica la figura del terapeuta ocupacional como profesional de la salud necesario dentro de las unidades geriátricas de agudos.

La gamificación es definida como el uso de los elementos del juego en contextos ajenos a él, con el fin de conseguir un cambio en el comportamiento en la persona usuaria, en este caso, el sedentarismo en las personas mayores hospitalizadas. En concreto, la que recoge la tesis doctoral se basaba en la realización de una serie de recorridos gamificados por el pasillo de la Unidad Geriátrica del HUN con actividades físicas y cognitivas basadas en la cultura de Navarra, así como en el desarrollo del prototipo 'Health Arcade', liderado por la empresa OUIPlay, en el que participa la Unidad de Geriatría de Navarrabiomed.

Con su tesis doctoral, el autor busca contribuir a un cambio de paradigma en la hospitalización de los pacientes mayores, implantando modelos de atención multidisciplinar integrados y orientados a sus necesidades, con el fin último de humanizar la asistencia sanitaria dentro del Servicio Navarro de Salud. Además, según indica el investigador, estas técnicas contribuirían a "mejorar la organización, eficiencia y sostenibilidad de los servicios sanitarios enfocados a este segmento de población, uno de los más vulnerables".

La tesis recopila tres estudios científicos publicados en sendas revistas internacionales, dentro de la línea de investigación 'Biomecánica, Biología Molecular y Fisiología del movimiento humano'. En concreto, las publicaciones que recogen estos estudios son 'Journal of the American Medical Directors Association', 'International Journal of Environmental Research and Public Health' y 'Age and Ageing'.

En el primero de los estudios publicado, el objetivo fue el de evaluar la evidencia existente sobre la efectividad en parámetros de salud (capacidad funcional o calidad de vida, entre otras) de intervenciones basadas en el juego. En el segundo de ellos, la finalidad fue la de validar un sistema piloto de intervención multidominio (entrenamiento físico y cognitivo) basado en tecnologías de gamificación para mejorar la capacidad funcional de los pacientes mayores hospitalizados.

En el último estudio se analizaron los efectos sobre la capacidad funcional en personas mayores hospitalizadas en una Unidad Geriátrica de Agudos de diferentes modalidades de programas de intervención gamificados. Los resultados de este estudio indicaron que estos programas, utilizados junto a la atención habitual, proporcionaron beneficios significativos en la función física y muscular y parecían revertir el deterioro funcional frecuentemente asociado a la hospitalización aguda en personas adultas mayores.

César Cuevas Lara realizó el Grado en Terapia Ocupacional por la Universidad de Castilla-La Mancha (2015) y es Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria por la Universidad de A Coruña (2016).

Durante los tres últimos años ha trabajado como técnico de investigación de la Unidad de Geriatría de Navarrabiomed - IdiSNA, coordinando el proyecto transfronterizo POCTEFA 'Actuar para la Prevención Transpirenaica de la Dependencia de las personas mayores' (APTITUDE). Además, ha contribuido al diseño e implementación de los proyectos de gamificación en el Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Actualmente, desarrolla su labor profesional como terapeuta ocupacional para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.