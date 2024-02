Gamarra sobre la amnistía: "está claro que el Gobierno traga"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este miércoles sobre las negociaciones de Ejecutivo socialista y Junts sobre la ley de amnistía para los implicados en el 'procés' catalán que "está claro que el Gobierno traga por seguir estando en el Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la intervención de la presidenta balear, Margalida Prohens, en el Foro ABC, Gamarra ha afirmado que los socialistas "siguen la hoja de ruta prevista por un Gobierno que no tiene principios".

"La única duda que teníamos era si el Gobierno cedía o Junts tragaba, y está claro que el Gobierno traga por seguir estando en el Gobierno ¿no?", ha manifestado la secretaria general del PP, que ha insistido en que el ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene principios" y "va a seguir avanzando para amnistiar a todos aquellos que tengan que amnistiar".

Para la número dos del PP, además, "ahora se entiende todo de por qué se ha puesto el ventilador para que parezca que todos somos iguales", en referencia a las críticas de dirigentes del PSOE al PP por sus contactos con formaciones independentistas.

"Pero no todos somos iguales -ha continuado-, ellos están en el Gobierno porque no tienen principios y nosotros no lo estamos porque sí que los tenemos".